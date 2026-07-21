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J Balvin mostró a su hijo bailando al ritmo de uno de sus mayores éxitos en la final del Mundial

El video de J Balvin y su hijo bailando al ritmo de "Mi Gente" durante la final del Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
J Balvin mostró a su hijo bailando al ritmo de "Mi Gente" en la final del Mundial
Así reaccionó el hijo de J Balvin al ritmo de "Mi Gente" durante la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

J Balvin volvió a captar la atención de sus millones de seguidores tras compartir un video en el que aparece junto a su hijo Río durante la final del Mundial que se llevó a cabo en Nueva York.

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¿Qué mostró J Balvin junto a su hijo Río en la final del Mundial?

El cantante colombiano publicó el momento en sus redes sociales, donde dejó ver cómo disfrutó de la previa del encuentro desde uno de los palcos del estadio.

Como se conoce, el artista asistió al partido acompañado de su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer. La también presentadora estuvo presente para apoyar a la selección de su país, que disputó la final frente a España y terminó cayendo por marcador de 1-0.

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En el video que el artista colombiano compartió en su cuenta de TikTok se observan los escudos de las selecciones sobre la cancha mientras sostiene en brazos a Río.

J Balvin mostró a su hijo bailando al ritmo de "Mi Gente" en la final del Mundial
Así reaccionó el hijo de J Balvin al ritmo de "Mi Gente" durante la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Lo que llamó la atención fue que ambos comenzaron a bailar al ritmo de la canción que sonaba en el estadio: Mi Gente, uno de los mayores éxitos del cantante urbano.

¿Qué reacciones generó el tierno video J Balvin con su hijo?

Sin duda el momento generó reacciones entre los internautas quienes reaccionaron con el resultado del partido:

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"Godzilla, lo siento, pero tenía que ganar España. Besitos a la mami", escribió una fan.

También muchos de los comentarios estuvieron relacionados con el crecimiento del pequeño. Algunos usuarios bromearon con su estatura y aseguraron que ya casi alcanza a J Balvin.

Como se conoce, J Balvin mide aproximadamente 1,70 metros, mientras que Valentina Ferrer tiene una estatura cercana a 1,78 metros.

J Balvin mostró a su hijo bailando al ritmo de "Mi Gente" en la final del Mundial
Así reaccionó el hijo de J Balvin al ritmo de "Mi Gente" durante la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Además del video previo que fue durante la previa del partido, J Balvin también compartió otro momento en el que dejó ver cómo reaccionó Río al resultado de la final, luego de que la selección de Argentina, país de su madre, no lograra quedarse con el título.

En un video mostró que el pequeño resultó llorando luego de que Argentina perdiera 1-0 contra España en la final del Mundial 2026.

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