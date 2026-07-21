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Nació la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira: revelaron sus primeras fotos

El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira presentaron a su hija con tiernas fotos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Marc Anthony y Nadia ferreira con su bebe
Nació la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira/AFP: Frazer Harrison

El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira sorprendieron a sus millones de fanáticos al revelar el nacimiento de su segunda hija en común.

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¿Ya nació la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira?

A través de sus cuentas de Instagram, donde suman millones de fanáticos, compartieron un carrusel con varias fotografías anunciando la llegada de su hija Myla, como decidieron llamarla.

marc anthony y nadia ferreira le dan la bienvenida a su hija

En las instantáneas se dejaron ver desde casa. En una de ellas su hijo mayor Marco está cargando a su hermanita y en la otra los tres están tomando una de las manos de la bebé, quien se ve de perfil durmiendo.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribieron en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de felicitaciones y elogios por la llegada de la nueva integrante a la familia y por el hogar que están conformando.
Recordemos que, la famosa pareja le había dado la bienvenida a su primer hijo Marco el pasado 12 de junio del 2023.

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¿Cuántos hijos tiene el cantante Marc Anthony?

Luego de anunciarle la llegada de la nueva hija del cantante Marc Anthony, muchos seguidores se cuestionaron sobre la cantidad de hijos que tiene el artista.

nace la hija de marc anthony y nadia ferreira

El cantante tiene siete hijos biológicos y uno adoptivo de diferente relaciones.

Su primera hija Arianna Muñiz la tuvo con la exoficial de policía Debbie Rosado, de quien adoptó al hijo mayor de la mujer Alex "Chase" Muñiz como suyo.

Posteriormente tuvo con actriz, modelo, cantante y exreina de belleza de Puerto Rico Dayanara Torres dos hijos más: Cristian Muñiz y Ryan Muñiz.

Más tarde de su relación con la cantante y actriz Jennifer López surgieron los mellizos Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz.

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Por ahora, el artista sigue disfrutando de su faceta de padre y entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus presentaciones y su música alrededor del mundo, con la que ha cautivado a tantos por años.

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