Se reveló video de por qué empezó el cruce entre argentinos y españoles en el Mundial

En redes sociales ha tomado bastante fuerza el enfrentamiento que tuvieron algunos jugadores de Argentina y España en la final del Mundial 2026.

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¿Qué pasó entre Argentina y España en el Mundial 2026?

Luego de que se terminó el partido, donde España quedó campeón tras obtener un resultado 1-0 en la final del Copa del Mundo, que se llevó a cabo en Estados Unidos, varios jugadores protagonizaron un fuerte cruce que quedó registrado en cámaras.

En la grabación se vio en especial al argentino Leandro Paredes arremetieron en contra de Pablo Gavi.

Dicha situación provocó diversas reacciones en redes sociales, donde muchos defendieron a su jugador favorito, mientras que otros no tardaron en cuestionar su comportamiento luego del partido.

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¿Por qué se desató dicho cruce entre los argentinos y los españoles?

En redes sociales surgió un video en el varios fanáticos del fútbol explican la razón por la que se habría desatado dicho enfrentamiento.

Según se observa en un video segundos antes del rifirrafe, se ve cuando los jugadores españoles salen corriendo para celebrar que son campeones y en medio de esto, el futbolista Rodri Hernández pasa por el lado del futbolista Nahuel Molina, quien arremete en su contra.

Rodri se devuelve para enfrentarlo y es allí cuando aparece Leandro Paredes para defender a su compañero e interviene también Pablo Gavi y es donde varios terminan en un fuerte cruce.

Algunos seguidores de Argentina aseguran que probablemente Rodri le gritó algo a Molina y por eso desató dicha reacción en él, mientras que otros no justifican dicha acción.

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Por el momento, la FIFA se encuentra en investigaciones sobre este altercado que opacó la final de la Copa del Mundo 2026.

Los fanáticos están a la espera de una revelación al respecto y posible sanciones que enfrentarían los jugadores.

Hasta el momento, ninguno de los futbolistas implicados se ha referido al tema debido a que todo está bajo investigaciones, pero sí han dedicado emotivas palabras en sus redes sociales sobre lo importante que fue para ellos disputar esta final y darles tantas alegrías a sus respectivos fanáticos alrededor del mundo.