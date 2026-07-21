Sale a la luz video de técnico argentino arremetiendo físicamente contra Dani Olmo tras la final

El pasado domingo 19 de julio, se vivió la gran final de La Copa Mundial FIFA 2026, en la cual, dejó como campeón a España, equipo que se enfrentó a Argentina; el marcador final quedó uno a cero.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

Luego de que se terminó el partido se formó un gran pleito en la cancha, ya que Leandro Paredes, jugador argentino, arremetió físicamente contra algunos rivales y escaló tanto el tema que, hasta el cuerpo técnico de ambos países tuvieron que intervenir.

En esta escena estaban pasando muchos momentos, pues mientras unos discutían, Lamine Yamal oraba arrodillado, Messi solo miraba de lejos y Scaloni estaba nervioso intentando separar a los que estaban teniendo diferencias.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

Sin embargo, no solo el director técnico de argentina intervino, sino uno de sus asistentes, quien le habría alzado la mano a un jugador español y alcanzó a tocarlo, con un empujón que quedó registrado en pleno video que hoy, circula en redes.

¿Cuál es el video de uno de los técnicos de argentina arremetiendo en contra de un jugador de España?

A través de las diferentes plataformas digitales están publicando un corto video en donde se ve a Roberto Ayala, cuerpo técnico de Argentina, tocando con fuerza a un jugador de España, Dani Olmo.

Captan al técnico argentino en polémico momento con Dani Olmo tras la final. (AFP/ Charly Triballeau)

En el clip se ve que, mientras Paredes protagonizaba un momento intenso con otros jugadores, a un lado estaba Roberto yéndose en contra de dos futbolistas españoles y se vio que ellos no reaccionaron con viol*ncia, pero él sí.

Artículos relacionados Shakira La señal que Shakira le habría enviado a Piqué durante su presentación en la final del Mundial

e incluso, se alcanza a ver que Olmo no reacciona y uno de sus compañeros intercede por él, tratando de alejar al técnico.

¿Por qué se dio el gran pleito tras la final de La Copa Mundial FIFA 2026?

Lo que se ve en los diferentes videos de redes sociales, es que Laenadro Paredes fue quien generó todo el malestar al decirle algo a uno de los jugadores españoles, quien se devolvió hasta donde él para reclamarle y el argentino lo que hizo fue reaccionar mal.

Sale a la luz video del empujón entre el técnico argentino y Dani Olmo. (AFP/ Al Bello)

Ahí, se formó un gran inconveniente porque el latino arremetió en contra de dos rivales de manera física, lo que le generaría consecuencias.