Tras la victoria de España en el Mundial 2026, los jugadores viajaron a Madrid para recibir los saludos de la familia real: los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, y la infanta Sofía. Sin embargo, en redes sociales, circula un video en el que el delantero Lamine Yamal rompió el protocolo y generó todo tipo de reacciones.

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Lamine Yamal saludó de una manera muy familiar al rey de España (Foto por AFP).

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¿Cómo fue el saludo entre Lamine Yamal y el rey de España?

La selección española fue recibida en el Palacio de la Zarzuela en Madrid por la familia real el lunes 20 de julio. Cada integrante del equipo se acercó en fila y saludaron a los soberanos.

Sin embargo, cuando fue el turno de Lamine Yamal, el Rey Felipe saludó al joven con un saludo tipo 'Dap' que, según expertos, se trata de un saludo más juvenil que busca conectar con las nuevas generaciones.

No obstante, esto no fue lo único que llamó la atención pues tras este saludo amistoso, Lamine Yamal abrazó al Rey Felipe VI y generó todo tipo de comentarios. Pues algunos consideran que rompió con la formalidad y con el protocolo. Mientras tanto, otros consideran que fue una forma amistosa de saludarlo.

¿Qué dijo el rey de España durante el homenaje a los jugadores de la selección española de fútbol?

Durante el homenaje Felipe VI felicitó al equipo tras su victoria en el campeonato internacional. Además, calificó al éxito como un triunfo épico y resaltó los valores de los futbolistas como la solidaridad, la generosidad, la resiliencia, y la fidelidad al estilo de juego.

El monarca finalizó su intervención reconociendo el trabajo de los jugadores y el esfuerzo constante durante la Copa Mundial del Fútbol 2026.

Además, dijo que los jugadores debían estar exhaustos, pero señaló que era un tipo de cansancio beneficioso, pues lograron llevarse la copa y el segundo título Mundial de la historia del fútbol español.

El abrazo entre Lamine Yamal y el rey de España se hizo viral (Foto por AFP).

¿A qué partidos del Mundial asistió el rey de España?

El Rey de España Felipe VI y la familia real asistieron a la final del Mundial 2026. El rey estuvo presente en la ceremonia de premiación en la que saludó a los jugadores y sostuvo la copa junto a los futbolistas tras ganar 1-0 contra Argentina.