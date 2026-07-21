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"Para mí es muy difícil,": Marc Cucurella habló sobre la condición médica de uno de sus hijos

El lateral izquierdo contó cómo el diagnóstico de su hijo le cambió la vida, y reveló lo retador que ha sido enfrentarlo.

SuperLike Por: Laura Pineda
Cucurella
Cucurella habló sobre el diagnóstico de su hijo y sus complicaciones (Foto por AFP).

El lateral de la selección española habló sobre su hijo mayor, Mateo, y cómo su condición médica ha cambiado la dinámica familiar y las decisiones que toma dentro y fuera de la cancha.

Marc Cucurella
Marc Cucurella habló sobre el diagnóstico de su hijo mayor: Mateo (Foto por AFP).

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¿Con qué enfermedad fue diagnosticado el hijo de Marc Cucurella?

Marc Cucurella y su pareja, Claudia Rodríguez, tienen tres hijos: Mateo, Río, y Bella. Mateo es el hijo mayor de Cucurella y fue diagnosticado con Trastono del Espectro Austista (TEA).

Aunque el futbolista había revelado el diagnóstico de su hijo en ocasiones anteriores, llamó la atención cuando fue entrevistado por Pau Brunet, un niño autista que tiene un canal de YouTube.

Marc Cucurella reveló que a pocos meses de nacido no percibió que el niño tuviera esta condición. Sin embargo, tras ser diagnosticado, el lateral izquierdo reflexionó sobre algunas señales que vio. Por ejemplo, no le gustaba entrar a casa de extraños y estaba apartado de los demás niños en fotografías que enviaban los cuidadores de las guarderías.

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¿Cómo ha afrontado Marc Cucurella la enfermedad de su hijo?

De acuerdo con el futbolista, el diagnóstico de Mateo ha cambiado completamente la forma cómo toma decisiones profesionales y personales.

Por ejemplo, Marc Cucurella reveló que antes de aceptar cualquier propuesta deportiva, se asegura que la ciudad a dónde será transferido tenga colegios y centros de terapia que se adapten a las necesidades del menor.

El deportista también afirmó que ese ha sido uno de los factores que influyó en su llegada al Real Madrid, pues la ciudad cuenta con varias alternativas para la atención e instituciones que apoyan la forma de aprendizaje de Mateo.

Sin embargo, Marc Cucurella también expresó que lo más frustrante del TEA es que a veces no sabe cómo puede ayudar a su hijo.

Es la primera vez que hablo de esto y para mí es muy difícil. Me hace sufrir porque a veces no sé cómo lo podemos ayudar, sobre todo cuando está mal. Pero estoy contento de estar aquí.

Sin embargo, resaltó que a pesar de todas las complicaciones está orgulloso de su hijo y espera apoyarlo de la mejor manera para que logre ser exitoso.

Marc Cucurella
Marc Cucurella confesó que una de las razones por las que aceptó estar en el Real Madrid por los centros especializados con los que cuenta la ciudad para su hijo (Foto por AFP).

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¿El hijo de Marc Cucurella lo ha acompañado en los partidos del Mundial?

Marc Cucurella compartió que durante el Mundial su familia se estableció en Miami, Florida, ya que allí contaban con centro especializados que contaban con un programa de terapias para Mateo.

También señaló que su hijo mayor no lo acompañó desde las tribunas durante el Mundial 2026 ya que las altas temperaturas, y las aglomeraciones en los estadios no eran beneficiosas para el niño.

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