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El detalle de la final del Mundial que pocos notaron: involucró a famosa estrella de cine

Antes de la victoria de España en el Mundial 2026, varios fanáticos presenciaron una curiosa conversación entre dos íconos del cine.

SuperLike Por: Laura Pineda
Plaqueta de cine
La conversación entre los dos personajes generó todo tipo de reacciones (Foto por Freepik).

Horas antes del partido entre España y Argentina, dos grandes estrellas se encontraron a las afueras del MetLife Stadium en Nueva Jersey. Varios fanáticos presenciaron esta escena y se divirtieron con los chistes que intercambiaron ambos personajes.

Tom Cruise y Kermit
Los personajes tuvieron una cómica conversación que fue bastante interesante para los fans (Fotos por AFP).

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¿Quiénes fueron los personajes que protagonizaron el cómico momento antes de la final del Mundial?

El actor de la secuela 'Misión Imposible', Tom Cruise, y el personaje principal de los 'Muppets' también conocido como la Rana René o Kermit, fueron quienes se encontraron alrededor del estadio.

El diálogo giró en torno a escenas de acción con paracaídas y rappel. Kermit le preguntó a Tom Cruise cómo iba a llegar a la ceremonia de clausura previa al partido.

El protagonista de Misión Imposible respondió en tono de broma que iba a llegar en paracaídas y posteriormente iba a saltar en un balde pequeño lleno de agua.

Kermit también agregó que Tom Cruise sería el candidato perfecto para participar en 'El Show de los Muppets' como invitado.

El momento fue captado por las cámaras y el video fue compartido en la cuenta oficial de Kermit. En la descripción de la publicación el famoso personaje comentó que fue un encuentro agradable.

¡Qué alegría saludar a mi amigo en la final de la Copa Mundial de la FIFA! Nos unió el hecho de que ambos hicimos nuestras propias acrobacias.

También señaló, bromeando, que era una tarea difícil encontrar a una rana que hiciera acrobacias en Hollywood.

Es una misión imposible encontrar una rana especialista en acrobacias en Hollywood.

La conversación generó todo tipo de comentarios entre el público y causó emoción entre los seguidores al ver el reencuentro de los Muppets tras varios años sin ser vistos juntos.

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¿Cómo fue el discurso de Tom Cruise en la final del Mundial 2026?

Tom Cruise realizó un discurso en la ceremonia de apertura del Mundial 2026. Durante su intervención hizo un llamado a la unión y afirmó que el fútbol une a las personas.

Tom Cruise
Tom Cruise dio un emotivo discurso sobre la unión y el fútbol (Foto por AFP).

Así que mientras nos reunimos para un capítulo final, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos unos a otros. Esto es fútbol. Esto es unidad, esto es grandeza.

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¿Cómo fue el show de los Muppets en la final del Mundial 2026?

Los Muppets fueron parte del acto final del espectáculo del Mundial 2026, en el que cantaron junto al coro de los estudiantes de primaria PS22 Chorus de Staten Island junto al líder de la banda británica, Chris Martin. También cantaron junto a personajes de Plaza Sésamo como Kermit, Miss Piggy, el Conde von Contar, y el Monstruo de las galletas.

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