Lina Tejeiro destapó la realidad que vive en su embarazo y sorprendió con confesión

El embarazo de la actriz Lina Tejeiro nuevamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, esto luego de que la participante de MasterChef Celebrity 2026 hiciera varias declaraciones en las que se refirió a esta nueva etapa de su vida.

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¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre su embarazo y por qué llamó la atención en redes sociales?

Todo se dio a raíz de una dinámica en su cuenta de Instagram, espacio en el que llevó a cabo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, y en donde se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, quienes, como era de esperarse, aprovecharon para interrogarla por situaciones relacionadas con su embarazo, pero también por otras relacionadas con su vida personal.

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"¿Qué es lo más duro que te ha dado del embarazo?", preguntó uno de los usuarios. Frente a esto, Lina se sinceró no solo al revelar qué ha sido lo más difícil de esta faceta como madre primeriza, sino también habló de esa doble realidad que ella, en su experiencia personal, ha vivido a lo largo de estos meses.

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"Honestamente han sido varias cositas las que me han parecido duras en el embarazo, los malestares al principio, el primer trimestre, fueron tres meses que me sentí enferma, el segundo trimestre fueron tres meses que parecía María dolores, un día me dolía la cabeza, otro día me dolía la rodilla, otro día la cintura, al otro día el brazo, al otro día la costilla..." señaló.

Lina Tejeiro ha enternecido al hablar sobre su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

¿Cuáles fueron las declaraciones de Lina Tejeiro sobre su embarazo?

De acuerdo con la también empresaria, en este tercer trimestre lo que más le ha afectado es el ahogo, el cansancio, el no poder dormir, la apariencia de su piel, dejando ver con sus palabras que no ha sido nada sencillo.

Además, la influencer y creadora de contenido aseguró que, otro de los cambios que ha sido bastante impactante, es la transformación de su cuerpo y aunque no entró en detalles, si afirmó que son muchas las situaciones que han sido complicadas en esta etapa.

Lina Tejeiro habló sobre la privacidad en sus redes sociales / (Foto de Canal RCN)

Así mismo, insistió en que, desde su perspectiva, ha sido algo maravilloso y se siente feliz, sin embargo, confesó que hay una realidad paralela y es todo el malestar y el dolor que hay en medio de esta semanas de gestación.