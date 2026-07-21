Dibu Martínez rompió el silencio tras su derrota en el Mundial: ¿Se retira?

El arquero Emiliano, conocido como el 'Dibu' Martínez sorprendió a sus millones de fanáticos luego de perder contra la Selección de España en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo el Dibu Martínez tras perder contra España en el Mundial 2026?

El arquero de la Selección Argentina se pronunció en sus redes sociales luego de haber perdido en la final de la Copa del Mundo 2026 contra España tras un resultado 1-0.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 16 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías de él en la final de la competencia, destacando lo mucho que le afectó su derrota, asegurando que soñaba con volver a ser campeón.

"Soñé que la ganábamos devuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más (...) Lo siento mucho realmente intente lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", escribió en la descripción de la publicación.

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¿El Dibu Martínez se retira de la Selección Argentina tras perder en el Mundial 2026?

El arquero además sorprendió a sus millones de admiradores al revelar que está considerando retirarse y no continuar con la albiceleste.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", agregó.

Tras su declaración, miles de fanáticos reaccionaron al respecto, donde muchos le destacaron el gran trabajo que hizo y le pidieron que no deje aún la Selección, pues querían seguirlo viendo en la cancha defendiendo la camiseta Argentina.

Otros no dudaron en criticarlo y mencionar que retirarse es la mejor decisión, señalando que es hora de efectivamente darle paso a nuevas generaciones.

Por ahora, el Dibu Martínez no ha dicho nada más al respecto, dejando en total incertidumbre a sus fanáticos sobre su continuidad en el Mundial 2026.

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Por otra parte, también está en expectativa el futuro del goleador Lionel Messi, de quien se especuló que este sería su último Mundial, pues el argentino no ha confirmado hasta el momento su futuro futbolístico.