Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri sorprendió al contar cuánto pagan las marcas por aparecer en sus publicaciones

Andrea Valdiri reveló las millonarias tarifas de sus publicaciones en redes sociales, generando debate entre seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Andrea Valdiri reveló los montos que cobra a cambio de publicidad en redes sociales.
Andrea Valdiri reveló los montos que cobra a cambio de publicidad en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Andrea Valdiri causó furor al revelar los montos que cobra por hacer publicidad en sus redes sociales.

Andrea Valdiri sorprendió al confesar la millonada que cobra por pauta.
Andrea Valdiri sorprendió al confesar la millonada que cobra por pauta. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

La barranquillera habló en una entrevista sobre los costos que deben asumir las empresas que quieren pautar y lograr mayor alcance con su imagen.

¿Cuánto cobra Andrea Valdiri por pautar en redes sociales?

Según explicó, una simple historia puede costar hasta 25 millones de pesos, mientras que un post fijo puede llegar a los 120 millones.

La creadora de contenido aclaró que estas cifras no son fijas, pues dependen de la magnitud de la marca que la contrate.

Para ella, no se le puede cobrar lo mismo a una multinacional que factura miles de millones al año que a un emprendimiento que apenas inicia.

Sus palabras generaron un intenso debate en redes sociales: algunos consideran que los valores son exagerados, mientras que otros aseguran que lo vale, ya que Valdiri es una de las figuras más reconocidas del espectáculo colombiano.

Andrea Valdiri causó revuelo al hablar de su trabajo en las plataformas digitales.
Andrea Valdiri causó revuelo al hablar de su trabajo en las plataformas digitales. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

La revelación de Valdiri llega en un momento en el que la industria del marketing digital está en auge.

Las marcas buscan influenciadores con gran alcance para posicionar sus productos, y Andrea se ha consolidado como una de las más influyentes del país.

Sin embargo, sus tarifas han abierto la discusión sobre el valor real de la publicidad en redes sociales y la diferencia entre contratar a una celebridad con millones de seguidores o a un creador emergente. Para muchos, pagar cifras tan altas solo se justifica si el retorno en ventas es evidente.

Artículos relacionados

¿Por qué terminaron su relación sentimental Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

La confesión de Valdiri se dio en medio del escrutinio que generó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Aunque no dio detalles sobre los motivos de la separación, voces como la de Yina Calderón han señalado que podría tratarse de una infidelidad.

Por otro lado, Andrea compartió recientemente un video en el que expresó sentirse plena y agradecida con la etapa que atraviesa en su vida.

La influenciadora aseguró que está disfrutando de un momento de estabilidad y alegría, y que junto a su familia se encuentra organizando los preparativos para celebrar sus 35 años por todo lo alto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandra Salguero aclaró su situación sentimental tras rumores con Juan David Zapata Influencers

Alejandra Salguero reveló si está en una relación tras rumores de romance con Juan David Zapata

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, se pronunció luego de que su nombre fuera relacionado con Juan David Zapata.

¿Esperan un bebé? La imagen de Lamine Yamal y su novia que causó revuelo Talento internacional

¿Lamine Yamal será padre? Foto junto a su novia y una ecografía causó revuelo

Una foto de Lamine Yamal junto a su novia y una ecografía generó rumores sobre si será padre.

René Higuita de luto tras la muerte del DT colombiano Óscar Aristizábal. Talento nacional

René Higuita de luto: compartió sentido mensaje tras la muerte de un ser querido

El exfutbolista René Higuita atraviesa un difícil momento personal tras la muerte de un ser querido.

Lo más superlike

Las redes comparan a Haaland con el Pibe Valderrama Talento internacional

Haaland es comparado con el Pibe Valderrama y no precisamente por su don con el balón

Haaland vuelve a tomarse las redes tras ser comparado con el Pibe Valderrama, tras particular gesto que tuvo.

juliette pardau y hanny vizcaino Juliette Pardau

Juliette Pardau y Hanny Vizcaino revelaron estrategia para llorar en "Pa' Seguirte Queriendo"

tebi bernal habla de ansiedad La casa de los famosos

Tebi Bernal reveló los días difíciles que ha tenido, ¿cómo lidiar la ansiedad?

rosalia responde funa por mensaje contra argentina Rosalía

Rosalía respondió tras fuerte funa por mensaje contra Argentina, ¿fue un error?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México