Andrea Valdiri sorprendió al contar cuánto pagan las marcas por aparecer en sus publicaciones

Andrea Valdiri causó furor al revelar los montos que cobra por hacer publicidad en sus redes sociales.

Andrea Valdiri sorprendió al confesar la millonada que cobra por pauta. (Foto: Canal RCN)

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La barranquillera habló en una entrevista sobre los costos que deben asumir las empresas que quieren pautar y lograr mayor alcance con su imagen.

¿Cuánto cobra Andrea Valdiri por pautar en redes sociales?

Según explicó, una simple historia puede costar hasta 25 millones de pesos, mientras que un post fijo puede llegar a los 120 millones.

La creadora de contenido aclaró que estas cifras no son fijas, pues dependen de la magnitud de la marca que la contrate.

Para ella, no se le puede cobrar lo mismo a una multinacional que factura miles de millones al año que a un emprendimiento que apenas inicia.

Sus palabras generaron un intenso debate en redes sociales: algunos consideran que los valores son exagerados, mientras que otros aseguran que lo vale, ya que Valdiri es una de las figuras más reconocidas del espectáculo colombiano.

Andrea Valdiri causó revuelo al hablar de su trabajo en las plataformas digitales. (Foto: Canal RCN)

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La revelación de Valdiri llega en un momento en el que la industria del marketing digital está en auge.

Las marcas buscan influenciadores con gran alcance para posicionar sus productos, y Andrea se ha consolidado como una de las más influyentes del país.

Sin embargo, sus tarifas han abierto la discusión sobre el valor real de la publicidad en redes sociales y la diferencia entre contratar a una celebridad con millones de seguidores o a un creador emergente. Para muchos, pagar cifras tan altas solo se justifica si el retorno en ventas es evidente.

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¿Por qué terminaron su relación sentimental Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

La confesión de Valdiri se dio en medio del escrutinio que generó su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda.

Aunque no dio detalles sobre los motivos de la separación, voces como la de Yina Calderón han señalado que podría tratarse de una infidelidad.

Por otro lado, Andrea compartió recientemente un video en el que expresó sentirse plena y agradecida con la etapa que atraviesa en su vida.

La influenciadora aseguró que está disfrutando de un momento de estabilidad y alegría, y que junto a su familia se encuentra organizando los preparativos para celebrar sus 35 años por todo lo alto.