Nicolás Otamendi conmovió con mensaje tras su último Mundial con Argentina: “duele mucho"

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó varias noticias alrededor del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tras anunciar su salida de la Selección Argentina, Nicolás Otamendi dejó un mensaje luego de disputar su último Mundial con la Albiceleste.

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¿Por qué Nicolás Otamendi se despide de la Selección Argentina tras el Mundial 2026?

Nicolás Otamendi, defensor de 38 años, publicó un mensaje en sus redes sociales después de la final perdida contra España, palabras que fueron interpretadas en Argentina como su despedida del equipo nacional.

El jugador recordó el camino recorrido durante los últimos años y aseguró que no era el resultado que esperaban en el partido decisivo.

“No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho”, escribió.

Otamendi también destacó el esfuerzo realizado durante la competencia y agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados que acompañaron a la selección en cada torneo.

El defensor fue una de las piezas importantes del grupo que consiguió títulos como la Copa América 2024 y el Mundial de Qatar 2022. Su liderazgo dentro del campo lo convirtió en uno de los jugadores con mayor experiencia del plantel argentino.

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¿Qué dijo Nicolás Otamendi sobre su último Mundial con Argentina?

Antes de disputar la Copa del Mundo de 2026, Otamendi ya había adelantado que este torneo sería el cierre de su etapa como futbolista internacional.

“Después del Mundial se cierra un ciclo con la Selección. Es mi último Mundial, desde ahí seré un hincha más”, dijo.

Tras la final ante España, volvió a referirse a lo que significó representar a Argentina y manifestó su orgullo por haber compartido equipo con varios futbolistas que marcaron una época para la selección.

Nicolás Otamendi se pronunció sobre su último Mundial / (Foto de AFP)

Además, envió un mensaje a los aficionados argentinos y resaltó el acompañamiento recibido durante los últimos años, en los que el equipo consiguió importantes logros internacionales.

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¿Qué jugadores podrían salir de la Selección Argentina después del Mundial 2026?

La salida de Nicolás Otamendi podría ser una de varias modificaciones en la Selección Argentina después del Mundial 2026. Otros referentes del grupo campeón, como Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, también tienen su futuro en evaluación.

En el caso de Messi, todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad con la Albiceleste, aunque el Mundial 2026 podría haber marcado el cierre de su participación en una Copa del Mundo.

Por su parte, Lionel Scaloni también deberá definir qué ocurrirá con su vínculo como entrenador de Argentina. El técnico había mencionado que después del torneo analizaría los próximos pasos junto a su equipo de trabajo.

La generación que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial ahora enfrenta una etapa de cambios, con jugadores históricos que comienzan a cerrar ciclos y una nueva etapa que deberá definirse en los próximos meses.