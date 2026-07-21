Mamá de Leandro Paredes se quebró en plena entrevista tras polémica en la final del Mundial

Aunque el Mundial 2026 llegó a su fin el pasado domingo 19 de julio, hay un tema relacionado con la final del torneo que sigue dando de qué hablar, y es que luego del partido en el que España se impuso como ganador, Leandro Paredes protagonizó un tenso momento con algunos jugadores del equipo que los venció.

Artículos relacionados La Segura ¿La Segura e Ignacio Baladán tendrán otro hijo? Esto fue lo que contó la influenciadora

¿Qué dijo la mamá de Leandro Paredes tras el incidente que protagonizó el futbolista en la final del Mundial?

Precisamente, en medio de la controversia que este tema ha generado entre los internautas y aficionados, recientemente, la madre del jugador fue abordada por la prensa con el fin de conocer su posición al respecto, situación que fue registrada por las cámaras y, posteriormente compartida en redes.

Artículos relacionados Mundial de fútbol La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

En sus declaraciones, Myriam Benítez, se dejó ver conmovida por la participación del equipo argentino y reveló que sostuvo una conversación con Paredes en donde él le expresó cómo se sentía luego de no haber conseguido el título de campeones.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Novia de Leandro Paredes se pronunció tras polémica en la final del Mundial 2026: esto dijo

"Creo que como todos los argentinos, estoy super orgullosa que demuestren lo que significa llevar esta camiseta y que los amo a cada uno de ellos", dijo la mujer con la voz entrecortada frente a los medios.

Esto dijo a la prensa la mamá de Leandro Paredes. | AFP: Al Bello

¿Cuáles fueron las declaraciones de la mamá de Leandro Paredes tras la polémica en la final del Mundial 2026?

Según lo manifestó Benítez, ambos pudieron reencontrarse y allí, su hijo le manifestó sentirse triste aunque contento al mismo tiempo, pues aunque no regresaron a su país con la copa en sus manos, lo dejaron absolutamente todo en la cancha y eso es lo que vale.

Así mismo, la mujer fue interrogada para conocer su opinión sobre el recibimiento al equipo albiceleste, por lo que también se dejó ver conmovida ante el cariño de la gente y aprovechó para agradecerles por todo el cariño. "Hermoso, la verdad es que me encanta, gracias a todos", agregó.

Leandro Paredes podría recibir una dura sanción tras el escándalo en la final del Mundial 2026 (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Por su parte, Paredes también se pronunció hace pocas horas en su cuenta de Instagram, espacio en el que compartió un emotivo mensaje en donde no ocultó el sin sabor que les dejó esta derrota, pero en el que habló de lo orgulloso que se siente de haber representado a su país ante el mundo.