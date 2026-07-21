Lina Tejeiro rompió en llanto al recordar la dolorosa pérdida de su mascota

La reconocida actriz Lina Tejeiro conmocionó las rede sociales al revelar algunos detalles sobre la reciente pérdida de un miembro de su familia; además, mencionó cómo ha llevado el duelo en pleno embarazo.

¿Cuál fue el miembro de la familia de Lina Tejeiro que falleció?

Hace algunos meses, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores al anunciar que uno de los miembros de su familia había fallecido. Se trataba de Romeo, uno de sus perros raza Pomerania, el cual ya llevaba varios años con ella.

Lina Tejeiro perdió a uno de sus perros raza Pomerania (Foto de Freepik)

La pérdida de su mascota es algo que le ha afectado a la actriz en varias ocasiones, donde ha demostrado la tristeza profunda por la que está atravesando. Además, frecuentemente publica videos con el fin de recordarlo y mostrarle a sus seguidores lo feliz que era.

A pesar de que Lina habla mucho sobre el tema, no había vuelto a contar detalles, aparte de lo que ya se conocía antes; sin embargo, hace algunas horas decidió revelar toda la verdad de lo que había pasado con su perrito.

¿De qué murió Romeo, el perrito de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro, a través de una dinámica de preguntas y respuesta en sus historias de Instagram, confesó todos los detalles de la causa del fallecimiento de Romeo, su mascota.

Detalles del fallecimiento del perro de Lina Tejeiro (Foto de Freepik)

La actriz inició su relato asegurando que el duelo había sido muy difícil de llevar, porque era un dolor muy profundo para ella. Además, mencionó que su intención no era buscar culpables de algo que ya había sucedido. Sin embargo, aseguró que el diagnóstico de Romeo, en un principio, fue una enfermedad que él ya padecía antes:

Se dedujo que lo que él tenía era una recaída de pancreatitis, porque Romeito tenía una pancreatitis muy fuerte.

Sin embargo, a lo largo de su relato reveló algunas inconsistencias que había tenido su proceso, asegurando que era “muy raro” que se hubiera enfermado de tal manera y, más aún, cuando sus otros perros “Neruda”, “Coco” y “Kimi” empezaron a presentar los mismos síntomas de su mascota ya fallecida.

A mí se me prendieron las alarmas y yo dije “no, esto no es normal”

Tras las sospechas de Lina de que el fallecimiento había tenido otra causa, los veterinarios le confirmaron que efectivamente no había sido por la pancreatitis:

Revisando los síntomas que tenía Neruda e hilándolos con las de Romeo, se descubrió que se estaban envenenand0 con algo que estaba en el patio y Romeito no alcanzó a llegar a tiempo a la clínica, pero Neruda sí.

Para concluir los detalles que reveló Lina, ella aún sospecha que la persona que fumigó el patio de su casa puso un químic0 muy fuerte e invasivo y esa fue la causa del fallecimiento de su mascota.