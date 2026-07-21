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Revuelo en redes por la inédita foto de Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo

En redes circula una foto de Lamine Yamal junto al hijo de Cristino Ronaldo, en donde están siendo bastante comparados.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La foto inédita de Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo
La foto inédita de Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo. (AFP/ Molly Darlington)

Lamine Yamal es uno de los futbolistas que generaron mucha sorpresa durante esta Copa Mundial FIFA 2026, pues el jugador con tan solo 19 años, ya se llevó la copa del mundo para su país y ha ganado otros importantes torneos como la Eurocopa.

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Ahora, ganó popularidad por su gran talento con el balón y por haber ganado un trofeo tan importante a su corta edad; de hecho, ya ha recibido buenos comentarios de grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo.

De hecho, parece que el español hubiese recibido la bendición de Lionel Messi, pues ellos se conocieron cuando Lamine tenía solo seis meses de nacido y el argentino 20 años. En esa época, el jugador estaba haciendo una campaña y coincidió con el joven.

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19 años después, se encuentra otra vez en el Mundial 2026, compitiendo por el torneo que, hoy celebran los españoles, tras volver a ganar el mundial.

¿Cuál es la foto del hijo de Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal?

A través de las redes sociales está circulando una foto de Lamine Yamal junto al hijo de Cristiano Ronaldo, Cristiano Jr; en la imagen, ambos están posando con el pulgar arriba, mientras sonríen.

Así fue el inesperado encuentro entre Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo
La foto inédita de Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo. (AFP/ Fayez Nureldine)

En la foto que se está viralizando en las plataformas digitales, comparan al hijo del goleador de Portugal con el español, debido a que se parecen mucho, pues los internautas están diciendo que increíblemente se parecen mucho y que, parecen hermanos.

Por eso mismo, la imagen se viralizó y causó diferentes reacciones, esperando que el hijo de CR7 elija el camino del fútbol.

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¿Qué ha dicho Cristiano Ronaldo sobre Lamine Yamal?

A través de diferentes ruedas de prensa y entrevistas, Cristiano Ronaldo se ha pronunciado sobre Lamine Yamal y así, ha dado su opinión.

La foto inédita de Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo
Así fue el inesperado encuentro entre Lamine Yamal y el hijo de Cristiano Ronaldo. (AFP/ ODD ANDERSEN)

Precisamente, CR7 pidió paciencia y que no presionaran al joven, debido a que eso no le ayudaba, así mismo, expresó que él se estaba formando en un ambiente donde iba a crecer mucho profesionalmente.

Las veces que Cristiano ha hablado del joven futbolista, destaca su talento, pero sigue insistiendo sobre las críticas, ya que sabe que esto no le hace bien y le pide a la prensa que no insista en presionar.

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