Minnesota United despidió a James Rodríguez tras el Mundial, ¿qué pasó?

El paso del futbolista James Rodríguez por el Minnesota United se terminó y el club oficializó su salida tras despedirlo en sus redes sociales.

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¿James Rodríguez ya no está en Minnesota United?

El club estadounidense compartió a través de sus redes sociales una fotografía del colombiano con la que le agradeció por su participación en el equipo, dando a conocer que el centrocampista ya no hará parte de su conjunto.

"Gracias por todo, James", escribieron en la descripción de la publicación.

Tras la revelación, miles de fanáticos del futbolista reaccionaron al respecto, donde muchos cuestionaron la decisión, otros señalaron que era lo mejor para el 10, mientras que otros no dudaron en criticar el sencillo mensaje del club.

Muchos seguidores del jugador se comenzaron a cuestionar sobre el futuro futbolístico de James Rodríguez, quien todavía no ha informado cuál será su destino para el segundo semestre de este 2026 luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Colombia o si se retirará.

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¿Por qué James Rodríguez salió del Minnesota United?

El futbolista llegó al Minnesota United en febrero del 2026 con un contrato que iba hasta el 30 junio, con opción a extenderse hasta diciembre.

Sin embargo, no se habría llegado a un acuerdo y ambas partes decidieron terminar su alianza hasta terminarse el Mundial, luego de que el club le diera permiso para concentrarse con la Selección Colombia y pueda prepararse para lo que iba a ser la Copa del Mundo.

En dicho equipo James Rodríguez disputó ocho partidos, donde fue titular en tres de ellos y en ninguno logró anotar.

Recordemos que, el más reciente partido del jugador fue en el Mundial en los octavos de final contra la Selección de Suiza, en cuyo encuentro deportivo los cafeteros quedaron eliminados.

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Hasta el momento, James Rodríguez no se ha pronunciado sobre su salida del Minnesota United ni tampoco sobre su participación en el Mundial 2026, dejando en expectativa a sus millones de fanáticos al respecto.

Se espera que pueda reaparecer muy pronto en redes sociales y anuncie cuál será su próximo club.