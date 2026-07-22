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Tras la derrota de Argentina, Thiago Messi sorprendió al revelar con qué selección jugará: ¿En España?

El hijo mayor de Lionel Messi respondió con qué selección sueña jugar y su respuesta causó revuelo entre los aficionados.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Thiago Messi reveló con qué selección quiere jugar cuando sea profesional y sorprendió a muchos
Tras la derrota de Argentina, Thiago Messi sorprendió al revelar con qué selección jugará (Foto Franck Fife/ AFP) (Foto ELSA / AFP)

Aunque todavía faltan varios años para que pueda dar el salto al fútbol profesional, Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, ya comenzó a despertar la curiosidad de los aficionados.

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En las últimas horas se viralizó una entrevista en la que el joven respondió una de las preguntas que más se hacen los seguidores de su familia: ¿con qué selección jugará en el futuro?

La respuesta del hijo del capitán argentino no tardó en generar miles de reacciones, especialmente porque Thiago nació en España y, por reglamento, podría representar a más de un país a nivel internacional.

¿Seguirá los pasos de Lionel Messi? Thiago confesó con qué selección quiere jugar
Thiago Messi reveló con qué selección quiere jugar cuando sea profesional y sorprendió a muchos (Foto Maddie Meyer / AFP)

¿Con qué selección jugará Thiago Messi?

En el video, un periodista español le preguntó directamente al joven con qué selección le gustaría jugar cuando llegue al fútbol profesional.

Sin dudarlo, el mayor del capitán de la albiceleste respondió: "Argentina".

La respuesta sorprendió al entrevistador, quien inmediatamente le recordó que había nacido en España y le dijo que todavía tenían tiempo para convencerlo de representar a la selección españ ola.

Sin embargo, Thiago mantuvo su postura y dejó claro que su deseo es seguir los pasos de su padre y vestir la camiseta de la Albiceleste.

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¿Los hijos de Lionel Messi juegan al fútbol?

Los tres hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo (Thiago, Mateo y Ciro) practican fútbol y actualmente hacen parte de las divisiones formativas del Inter Miami, club en el que milita el capitán argentino.

En diferentes entrevistas, Messi ha contado que sus tres hijos disfrutan mucho este deporte y que cada uno tiene características muy distintas dentro del campo.

Sobre Thiago, el mayor, el futbolista aseguró que es un jugador más analítico y organizador. En cuanto a Mateo, explicó que tiene un perfil más ofensivo. Mientras que del menor, Ciro, destacó su velocidad y capacidad para encarar rivales.

"Thiago es más pensante, más organizador, más medio [...] [Mateo] Es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco [...] [Ciro] Es más explosivo, más uno contra uno".

Por ahora, ninguno de los tres ha iniciado una carrera profesional, pero cada aparición pública de los hijos de Messi despierta gran expectativa entre los aficionados, que ya imaginan si alguno podrá seguir el legado de uno de los futbolistas más importantes de la historia.

Thiago Messi rompió el silencio y confesó con qué selección quiere jugar en el futuro
Messi ha compartido en entrevistas el talento de sus hijos en el fútbol (Foto Luis ROBAYO / AFP)
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