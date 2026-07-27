El pasado 26 de julio, los familiares del recordado cantante del género popular, Yeison Jiménez se ha convertido en tendencia tras el homenaje que le hizo su familia por su cumpleaños.

Además, salió a la luz un video en las redes sociales en el que su sobrino llamado Julián Jiménez le hizo un especial homenaje al cantar en la tumba del cantante y su talento ha captado la atención por parte de los internautas.

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¿Quién es el sobrino se Yeison Jiménez que fue captado en el homenaje del cantante?

El nombre de Julián Jiménez se ha convertido en centro de atención mediática en las distintas plataformas digitales por ser captado en un video en medio del homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez, quien cumpliría años el pasado 26 de julio.

Él es Julián, sobrino de Yeison Jiménez. | Foto: Canal RCN

En el video circulado mediante las redes sociales, se evidencia que Julián recordó con sentidas palabras a Yeison Jiménez, interpretando una canción en el lugar donde está ubicada la tumba del recordado cantante en el Parque Cementerio Jardines del Recuerdo en el que le expresó las siguientes palabras:

“Se fue mi tío, se fue volando, se fue muy pronto y me dejó llorando. Brindo por él, pero yo no brindo porque en la mesa hace falta mi tío”, reveló Julián en medio de su canto.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Julián Jiménez al recordar al cantante?

En la actualidad, Julián Jiménez se ha destacado por ser un destacado cantante del género popular, quien ha mostrado su talento a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 132 mil seguidores.

Este fue el homenaje que Julián le hizo a su tío. | Foto: Freepik

Así también, ha demostrado que heredó el talento de su tío en cuanto a la música y, de igual modo, lo recordó con emotivas palabras a través de sus redes sociales en medio del homenaje realizado por su cumpleaños el pasado 26 de julio, pues, compartió una ráfaga de fotografías del cantante en el que le dijo lo siguiente: