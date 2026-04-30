Manuela QM, novia de Blessd, sorprendió con foto de su adolescencia: así lucía

Manuela QM, pareja del cantante Blessd, llamó la atención en redes sociales tras compartir una fotografía de su adolescencia. La imagen permitió ver cómo lucía años atrás y generó reacciones entre sus seguidores por el notable cambio en su apariencia.

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¿Cómo lucía Manuela QM, novia de Blessd, a sus 16 años?

La joven influenciadora Manuela QM sorprendió recientemente en redes sociales al compartir con sus millones de seguidores una inesperada fotografía tomada cuando tenía 16 años. La actual novia de Blessd publicó la imagen junto a un comentario que llamó la atención, pues reveló que la instantánea fue tomada hace apenas siete años: “Manu el 27/abril/2019, jajajaja, 16 años tenía la criatura”.

Manuela QM y Blessd confirmaron su reconciliación (Foto Jose R. Madera / AFP)

La foto, compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una gran cantidad de seguidores, mostró a la creadora de contenido en plena adolescencia, luciendo una camisa básica y shorts de jean, además de su característico cabello negro y largo.

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Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, pese al paso del tiempo, conserva sus rasgos físicos y mantiene su esencia.

La publicación no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el parecido con su imagen actual y resaltaron que, con el paso de los años, Manuela QM conserva el estilo que la ha convertido en una figura reconocida en redes sociales.

¿Cómo reaccionaron los fans de Manuela QM a la foto de su adolescencia?

De esta manera, Manuela QM llamó la atención en redes sociales tras compartir la foto de su adolescencia. La imagen, publicada en sus historias de Instagram, generó varios comentarios entre sus seguidores, quienes reaccionaron al ver cómo lucía la influenciadora años atrás.

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De esta manera comentarios como “Se ve igual que ahora”, “No cambió nada”, “Qué linda se veía”, “Tiene la misma carita”, “Ahora embarazada se ve más hermosa”, “Será una mamá preciosa”, “Sigue igual de linda”, “Esa bebé va a salir hermosa”, “Siempre ha sido bella”, fueron algunos de los que destacaron.

Mientras tanto, Manuela QM continúa disfrutando de su embarazo y compartiendo momentos especiales con sus seguidores.