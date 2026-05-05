Desde hace varios meses, el nombre de Ryan Castro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los cantantes más reconocidos del género urbano, quien ha sobresalido con su gran habilidad en el campo artístico.

Con base en esto, Ryan Castro ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel personal y profesional, al ser uno de los cantantes más escuchados del país a nivel internacional.

Por su parte, el nombre de Valentina González, exnovia de Ryan Castro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras aparecer con un hombre, quien aparentemente sería su nuevo novio.

¿Qué video circuló en redes en el que la exnovia de Ryan Castro aparece junto a un hombre?

Cabe destacar que, en el pasado, Valentina González adquirió gran visibilidad al compartir varios momentos de su vida al ser expareja de Ryan Castro, con quien tuvo la oportunidad de vivir valiosos momentos en lo que llevaron en su exrelación.

¿Quién es la exnovia de Ryan Castro? | AFP: Dimitrios Kambouris

Sin embargo, recientemente salió a la luz un video en el que Valentina se muestra que está atravesando por un nuevo momento en su vida, en especial, por presumir la nueva faceta que está teniendo en la actualidad tras ser vista con un hombre.

En el video se evidencia que Valentina está atravesando por un nuevo momento en su vida, en especial, por ser vista junto a un reconocido futbolista.

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También, se refleja que Valentina sostenía la mano del hombre de manera romántica, pues, se evidenció que salían de un lugar el cual estuvo rodeado de varias personas, quienes se sorprendieron al verlos de la mano.

Aunque por el momento Valentina no ha confirmado tener una relación mediante sus redes, circulan varios rumores acerca de que se está dando una presunta nueva oportunidad en el amor.

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¿Quién es el hombre con el que fue recientemente vista la exnovia de Ryan Castro?

Tras el video circulado en redes sociales, el hombre con el que aparentemente Valentina González estaría saliendo es Gustavo Cuellar, un reconocido futbolista colombiano.

En la actualidad, Gustavo hace parte del Deportivo de Cali como mediocampista, quien ha generado una ola de comentarios por su gran desempeño en el campo del fútbol.