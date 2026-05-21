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Alexa Torrex defiende su romance con Tebi Bernal y asegura que él gusta de ella

Alexa Torrex respondió a quien le dicen migajera y defiende su romance con Tebi Bernal afirmando que él si gusta de ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex asegura que Tebi Bernal sí estaba interesado en ella
Alexa Torrex defiende su romance con Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex sigue dando entrevistas para hablar sobre su participación en el reality de la vida en vivo, por lo que también ha mencionado su relación con Tebi Bernal.

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Luego de dos semanas de haber salido de la competencia, la cantante sigue convencida de que su romance con el deportista fue real, por eso, defiende lo que vivió con él en el reality.

Así mismo, les responde a quienes la llamaron migajera, revelando su opinión sobre cómo actuó Bernal tras su eliminación de La casa de los famosos el pasado tres de mayo.

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Es por esto que, Alexa, en plena entrevista en vivo reaccionó a la etiqueta que le pusieron y le tira sus pullas a Yaya Muñoz mientras responde sobre su relación con Tebi.

¿Qué dijo Alexa Torrex al defender su romance con Tebi Bernal?

En medio de una entrevista en vivo, Alexa Torrex contó con detalles cómo ve su relación con Tebi Bernal durante y después de La casa de los famosos Colombia 2026.

Alexa Torrex insiste en que lo suyo con Tebi Bernal fue real
Alexa Torrex asegura que Tebi Bernal sí estaba interesado en ella. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, respondió a la pregunta sobre la reacción que tuvo el deportista cuando ella fue eliminada de la competencia y uno de los panelistas del podcast dijo que para él se vio falso cómo actuó Tebi.

La cantante justificó que, nadie se esperaba su eliminación, aunque ella sí y con esta respuesta dio a entender que Tebi no suo cómo actuar tras su salida.

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“Tebi gusta de mí, duélale a quien le duela”, añadió Alexa, tirándole la pulla a Yaya Muñoz, quien ya la había llamado migajera.

¿Qué le respondió Yaya Muñoz tras la pulla de Alexa Torrex sobre Tebi Bernal?

Alexa Torrex respondió así porque justo, Yaya Muñoz y Tebi Bernal tuvieron su cuento hace un tiempo.

Alexa Torrex defiende su romance con Tebi Bernal
Alexa Torrex insiste en que lo suyo con Tebi Bernal fue real. (Foto/ Canal RCN)

Además, la panelista del podcast le dijo migajera a la cantante y por eso se defendió respondiendo que alguien que ha sido 50/50 no debería estar llamándola así.

Por su parte, Yaya Muñoz le contestó diciendo que ella la entendía porque así pensaba una enamorada, tal cual ella creyó en el 50/50.

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