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Influencer venezolano causa furor en redes por su gran parecido a Alejandro Estrada

Un influencer venezolano se volvió viral en redes por su sorprendente parecido con Alejandro Estrada, finalista de La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Influencer llama la atención en redes por su gran parecido con Alejandro Estrada
Alejandro Estrada tiene un doble que ha llamado la atención en redes sociales. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Las redes sociales no dejan de sorprender y, a poco de llevarse a cabo la gran final de La casa de los famosos Colombia 3, un influencer venezolano ha captado la atención de los internautas por su parecido con Alejandro Estrada.

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¿Quién es el influencer venezolano que ha llamado la atención en redes por su parecido con Alejandro Estrada?

Se trata de Eleazar Betancur, un influencer venezolano radicado en Medellín desde hace varios años, reconocido por su participación en un reality de fuerza junto a Beba y Campanita.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3
Influencer venezolano llama la atención en redes por su parecido con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Actualmente, Eleazar se dedica a la creación de contenido enfocado en acondicionamiento físico, captando la atención de sus seguidores por su notable parecido con Alejo, primer finalista de La casa de los famosos Colombia 3.

De hecho, varias seguidoras del coach venezolano han resaltado este parecido a través de los comentarios en sus redes sociales, donde no han dudado en compararlo con el reconocido actor.

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¿Qué han comentado en redes los internautas sobre el parecido de Eleazar con Alejandro Estrada?

Aunque Eleazar es 10 años menor que Alejandro, varios usuarios han coincidido en que ambos comparten un notable parecido físico, especialmente en rasgos como la mirada, la barba y algunas expresiones faciales, características que inevitablemente les recuerdan al participante de La casa de los famosos Colombia 3.

Por otro lado, numerosos internautas también han destacado el atractivo físico de ambos, asegurando que tanto Eleazar como el actor colombiano sobresalen por su apariencia y carisma.

El actor colombiano Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3
Usuarios en redes notaron similitudes entre Alejandro Estrada y Eleazar Betancur. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuándo será la gran final de La casa de los famosos Colombia 3?

El próximo viernes 29 de mayo, La casa de los famosos Colombia 3 celebrará su esperada gran final, en la que los colombianos conocerán al ganador de esta llamada “telenovela de la vida real”.

Hasta el momento, Alejandro Estrada y Tebi Bernal ya aseguraron su lugar entre los finalistas. Sin embargo, será esta noche cuando el país descubra quiénes serán los otros dos participantes que completarán el grupo de aspirantes al título.

Cabe recordar que la última placa de nominados está integrada por Beba de la Cruz, Juanda Caribe y Valentino Lázaro. Uno de ellos deberá despedirse del sueño de convertirse en finalista de esta temporada del reality.

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