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Tini traerá su FUTTTURA más grande a Bogotá, detalles de su concierto

La artista argentina llegará al Movistar Arena con un espectáculo de gran formato que promete repasar sus eras y nueva etapa pop.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Tini Stoessel de luto por diego lerner

Tini volverá a presentarse en Colombia con uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente. La artista argentina llegará el 18 de septiembre al Movistar Arena de Bogotá con FUTTTURA, un espectáculo que ya tuvo una fuerte respuesta en Argentina y que ahora se prepara para su llegada al público colombiano.

¿Cuándo Tini trae a Colombia FUTTTURA al Movistar Arena?

El concierto está programado para el 18 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. Esta presentación hace parte de la expansión del show fuera de Argentina y marca un nuevo encuentro entre Tini y sus seguidores en Colombia.

La artista llega con una propuesta que busca mostrar diferentes momentos de su carrera. FUTTTURA no está planteado como un concierto tradicional, sino como un recorrido por sus etapas musicales, con cambios de escenografía, vestuario, luces y bloques pensados para contar una historia.

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La fecha en Bogotá se suma a la agenda de grandes espectáculos pop que llegarán al país. Por el tamaño de la producción y la expectativa de sus fanáticos, el evento se perfila como una de las citas más llamativas para el público joven y para quienes han seguido la evolución de Tini en los últimos años.

¿Qué tipo de espectáculo presenta Tini trae a Colombia FUTTTURA?

El montaje de FUTTTURA está dividido en actos. Cada uno representa una parte distinta del camino artístico de Tini, desde sus primeros éxitos hasta su etapa actual como una de las figuras más reconocidas del pop latino.

La producción incluye tres plataformas de gran tamaño, estructuras móviles, una pantalla LED de gran formato, banda en vivo y un grupo de bailarines. Estos elementos permiten que cada canción tenga una puesta en escena distinta y que el show mantenga un ritmo visual constante.

Aunque el listado oficial de canciones puede variar, se espera que el repertorio incluya varios de los temas más conocidos de Tini. Entre ellos están “Miénteme”, “La Triple T”, “Carne y Hueso”, “Cupido”, “22” y “Fresa”.

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Para sus seguidores en Colombia, la presentación será una oportunidad de ver en vivo un formato más amplio y producido que sus conciertos anteriores. El concepto de FUTTTURA busca reunir pasado y presente en un mismo escenario, con una mirada enfocada en la evolución de la artista.

Con este regreso, Tini suma una nueva fecha importante en Bogotá. Su llegada al Movistar Arena con FUTTTURA confirma el buen momento de su carrera y el interés por llevar al país una producción de gran formato dentro del pop latino actual.

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