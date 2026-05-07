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Hayley Williams aterriza en Bogotá con su show más personal

The Hayley Williams Show tendrá fecha en Bogotá el 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Hayley Williams aterriza en Bogotá
Hayley Williams aterriza en Bogotá. Foto AFP

Hayley Williams confirmó una nueva gira por Norteamérica y Latinoamérica, y Colombia hace parte del recorrido. La cantante estadounidense, reconocida por ser la voz principal de Paramore y por su carrera como solista, se presentará el 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.

El concierto reunirá canciones de sus tres discos en solitario y contará con Annie DiRusso como artista invitada en las fechas de la región.

¿Cuándo será The Hayley Williams Show en Bogotá?

La presentación en Colombia está programada para el 6 de noviembre de 2026. El escenario elegido será el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes de Bogotá para conciertos internacionales y eventos de gran formato.

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El anuncio hace parte de la expansión de la gira de Hayley Williams por Latinoamérica. Esta nueva etapa llega después de varias presentaciones con entradas agotadas en lugares reconocidos como el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el Forest Hills Stadium de Nueva York y Espaço Unimed en São Paulo.

¿Qué presentará The Hayley Williams Show en vivo?

El concierto tendrá como base las canciones de los tres álbumes solistas de Hayley Williams. La gira propone un recorrido por una parte más personal de su carrera, en la que la artista ha explorado otros sonidos y letras más cercanas a sus experiencias personales.

Uno de los discos que tendrá protagonismo será Ego Death At A Bachelorette Party, su trabajo más reciente. Este álbum recibió nominaciones a los Grammy y fue destacado por medios internacionales como uno de los proyectos más importantes de su etapa fuera de Paramore.

Hayley Williams tiene más de veinte años de carrera musical. Con Paramore, alcanzó reconocimiento mundial gracias a canciones como “Misery Business”, “Ain’t It Fun” y “Hard Times”, temas que marcaron a varias generaciones y ayudaron a consolidar su lugar en el rock moderno.

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Su carrera como solista le ha permitido mostrar otra parte de su identidad artística. En sus discos individuales, Williams ha trabajado sonidos distintos y letras más directas, con temas relacionados con cambios personales, emociones y nuevas etapas de vida.

La información principal ya fue confirmada: Hayley Williams se presentará en Bogotá el 6 de noviembre de 2026, en el Movistar Arena, como parte de su gira internacional. En Latinoamérica, la artista estará acompañada por Annie DiRusso como invitada especial.

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