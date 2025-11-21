Eros Ramazzotti anuncia “Una Historia Importante”, ¿de qué se trata?

Desde el pasado 21 de noviembre llegó al mercado internacional Una Storia Importante / Una Historia Importante, el nuevo álbum del intérprete italiano.

El proyecto representa su regreso discográfico tras un periodo de tres años sin estrenos y coincide con los cuarenta años de la presentación de “Una storia importante” en el Festival de Sanremo, una de las apariciones más determinantes de su carrera.

Este lanzamiento, disponible en versión italiana y española, incluye canciones inéditas, nuevas adaptaciones de éxitos previos y colaboraciones con artistas de relevancia global.

El repertorio, compuesto por 15 temas, combina producción actual, relecturas de piezas emblemáticas y una selección de invitados que refuerzan la proyección internacional del artista. El estreno estará acompañado de una planificación física amplia, con múltiples ediciones en vinilo y formatos de colección.

¿Qué propone Eros Ramazzotti con “Una Historia Importante”?

El álbum incorpora una mezcla de material nuevo y versiones renovadas de títulos que forman parte del catálogo histórico del intérprete. Entre las canciones inéditas destacan “Fiesta”, “Mañana”, “Solo junto a ti”, “Estúpidas palabras románticas” y “5 segundos”.

También incluye “Mi día preferido”, tema que alcanzó el primer lugar en radio durante la semana de su lanzamiento, convirtiéndose en uno de los sencillos más exitosos del año para un artista italiano.

El concepto del álbum busca unir tres períodos creativos: la obra original, la actualización sonora contemporánea y una mirada hacia el futuro de su catálogo.

El disco reúne una lista de artistas internacionales y figuras clave de la música latina y europea. Entre ellos se encuentran Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carín León, Giorgia, Lali, Kany García, Jovanotti, Ultimo, Max Pezzali y Elisa. Cada uno participa en una versión revisada o en un tema inédito, ampliando la diversidad estética del álbum.

¿Dónde se estará presentando Eros Ramazzotti?

La gira oficial, titulada Una Historia Importante World Tour, comenzará con una fecha preliminar el 11 de febrero de 2026 en Mantua y se inaugurará oficialmente el 14 de febrero en París.

El recorrido incluirá más de 30 países en Europa, América del Norte, Canadá y América Latina, con paradas en ciudades como Berlín, Ámsterdam, Barcelona, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y São Paulo.

A partir de junio de 2026, el artista regresará a los principales estadios de Italia en una serie de conciertos de gran formato. La boletería ya está disponible en sus canales oficiales, junto con información detallada sobre fechas, actualizaciones y opciones de preventa.