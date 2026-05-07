Bad Gyal anuncia su regreso a Bogotá con nueva gira; conoce todos los detalles

Bad Gyal volverá a Colombia en 2026 con una fecha confirmada en la capital. La artista española se presentará el 18 de octubre en Chamorro City Hall como parte de su Más Cara World Tour 2026, una gira internacional con la que seguirá llevando su propuesta urbana a distintos escenarios.

¿Cuándo será el show con el que Bad Gyal anuncia su regreso a Bogotá?

El concierto está programado para el 18 de octubre de 2026. La presentación hará parte del recorrido mundial de la artista, quien ha ganado espacio en la escena urbana gracias a una mezcla de reggaetón, dancehall, pop y sonidos electrónicos.

La sede elegida será Chamorro City Hall, un escenario que ha recibido diferentes eventos musicales en Bogotá. Allí, la cantante presentará un show pensado para sus seguidores en Colombia, con una producción enfocada en la música, el baile y la energía que suele caracterizar sus conciertos.

¿Qué traerá Más Cara World Tour 2026 a Bogotá?

El Más Cara World Tour 2026 representa una nueva etapa en la carrera de Bad Gyal. La gira busca mostrar el crecimiento de la artista y fortalecer su presencia fuera de España, especialmente en mercados donde la música urbana tiene gran fuerza, como Colombia.

Para su paso por Bogotá, se espera un repertorio con varias de sus canciones más conocidas. Entre los temas que podrían hacer parte del show están “Chulo”, “Fiebre”, “Flow 2000” y “Alocao”, colaboración con Omar Montes.

¿Por qué Bad Gyal anuncia su regreso a Bogotá como una parada clave?

Bogotá se ha consolidado como una ciudad importante para las giras de artistas urbanos internacionales. El público local ha respondido con fuerza a conciertos de reggaetón, pop, dancehall y música electrónica, lo que convierte a la capital en una plaza atractiva para este tipo de propuestas.

En el caso de Bad Gyal, Colombia ha sido un país donde su música ha tenido buena recepción. Sus canciones han circulado en redes sociales, fiestas y plataformas de streaming, lo que ha ayudado a ampliar su comunidad de oyentes en el país.

El concierto también será una oportunidad para ver cómo la artista presenta su nuevo concepto de gira ante el público colombiano. Con este anuncio, Bad Gyal suma a Bogotá a una etapa de expansión internacional en la que busca reforzar su lugar dentro de la música urbana global.