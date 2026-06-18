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Así es el llamativo vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia que lució una reconocida cantante

Una reconocida cantante llamó la atención de sus seguidores al lucir un vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así luce el vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia
Una reconocida cantante lució un vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia que dividió opiniones en redes. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Omar Vega/Getty Images/AFP)

En medio de la fiebre mundialista, la moda también se ha convertido en una forma de apoyar a la Selección Colombia. Y una reconocida cantante de género urbano logró captar todas las miradas al lucir un vestido inspirado en la camiseta de la Tricolor, que no pasó desapercibida y que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Cómo luce el vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia que lució una reconocida cantante de género urbano?

En las últimas horas, la reconocida cantante colombiana Fariana recurrió a sus redes sociales para expresar su apoyo a la Selección Colombia antes de su debut frente a Uzbekistán en el Mundial 2026.

Fariana en los Premios Juventud 2024
Fariana lució un vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia que dividió opiniones. (Foto: Jaydee Lee/Getty Images/AFP)

Sin embargo, más allá de su mensaje, fue su llamativo atuendo el que terminó robándose toda la atención.

Pues la artista paisa sorprendió con un vestido que comienza pareciéndose a la camiseta de la Selección Colombia, pero cambia desde la parte baja del busto por completo, incorporando encajes y una larga falda con detalles florales.

Además, una abertura lateral que deja al descubierto una de sus piernas, acompañada de unos zapatos altos de tacón de color amarillo.

Tras mostrar este nuevo diseño, la intérprete de 'El Caballito' dividió las opiniones en redes sociales.

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¿Qué opiniones recibió el vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia que lució Fariana?

A través de los comentarios en Instagram y TikTok, donde mostró este llamativo atuendo y aprovechó para promocionar 'Ola', su nueva canción inspirada en la Selección Colombia, Fariana generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Fariana en la edición anual de los Latin GRAMMY Awards
Fariana recibió miles de elogios y críticas tras mostrar su vestido inspirado en la camiseta de la Selección Colombia. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Muchos usuarios elogiaron la creatividad del diseño y destacaron la forma en que combinó la moda con su apoyo a la Tricolor.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron positivas. Algunos internautas se mostraron críticos con la propuesta y aseguraron que el vestido no le favorecía, mientras que otros calificaron el diseño como excesivo y demasiado recargado.

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¿Qué otros diseños se han creado inspirados en la camiseta de la Selección Colombia?

La euforia por la Selección Colombia ha trascendido la tradicional camiseta y se ha trasladado al mundo de la moda.

En los últimos meses han surgido todo tipo de prendas inspiradas en la Tricolor, desde ruanas y camibuzos hasta tops y diseños más arriesgados que buscan rendir homenaje al equipo nacional.

Entre las propuestas más comentadas se encuentra un corset inspirado en los colores de la Selección, una creación que generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su originalidad, otros consideraron que el diseño era muy feo.

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