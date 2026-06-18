Ni Richard Ríos ni Cristiano Ronaldo: este sería el jugador más guapo del Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo ha dado de qué hablar por las emociones dentro de la cancha, sino también por los futbolistas que han conquistado a miles de fanáticas con su atractivo. Aunque varios jugadores se han robado las miradas durante el torneo, muchas seguidoras coinciden en que hay uno que destaca por encima de todos.

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¿Quién es el jugador más guapo del Mundial 2026?

Desde que comenzó el Mundial 2026 el pasado 11 de junio, varios futbolistas han llamado la atención de las fanáticas por su atractivo.

Sin embargo, en redes sociales y diferentes conversaciones entre seguidoras, un nombre parece imponerse sobre el resto: el del neerlandés Micky van de Ven, quien para muchas sería el jugador más guapo de esta edición.

Micky van de Ven es considerado el hombre más guapo del Mundial 2026. (Foto: Michael Steele/Getty Images/AFP)

Y no es para menos. El defensor de 25 años destaca por una combinación de rasgos que no pasa desapercibida: su cabello rubio, ojos claros y una imponente estatura de 1,93 metros lo han convertido en uno de los jugadores más comentados fuera de las canchas.

Su apariencia y carisma han hecho que cada vez más fanáticas lo señalen como uno de los grandes galanes del torneo

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¿Qué otros jugadores son considerados los más guapos del Mundial 2026?

Además de Micky, las fanáticas del fútbol han considerado que a la lista de los más lindos de esta Copa Mundial estarían:

Richard Ríos (Colombia)

James Rodríguez (Colombia)

Kylian Mbappé (Francia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Vinícius Júnior (Brasil)

Julián Álvarez (Argentina)

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Erling Haaland (Noruega)

Lionel Messi (Argentina)

Neymar (Brasil)

Estos son los jugadores más lindos del Mundial 2026. (Fotos: AFP)

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¿Cómo le ha ido a Colombia en este Mundial 2026?

La Selección Colombia comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo K.

Ahora, la Tricolor ya tiene la mirada puesta en sus próximos desafíos. El equipo colombiano se enfrentará a Congo el 23 de junio y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio, con el objetivo de seguir sumando puntos y asegurar su clasificación a los octavos de final.