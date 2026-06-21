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Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: así reaccionaron algunos famosos

El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos.
El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos | Foto del Canal RCN | Foto de Buen día, Colombia | Foto: AFP / Jemal Countess

Este domingo 21 de junio se vivió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda con profundas diferencias tanto en sus propuestas como entre sus seguidores.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre las elecciones presidencial
El inesperado mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

Desde muy temprano, actores, influencers y cantantes colombianos revelaron lo importante que es la democracia para ellos e impulsaron a sus fans a votar para ejercer este derecho y fortalecer la democracia.

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A las 5:23 p.m. se conoció la decisión final del país y con menos del 50% de los votos, el abogado costeño Abelardo de la Espriella le ganó la contienda al senador Iván Cepeda, esto teniendo en cuenta el preconteo, pero entendiendo que falta la fase de escrutinio. Algunos famosos se pronunciaron en sus redes sociales con sus opiniones respecto al resultado.

¿Cómo reaccionaron los famosos a la noticia del nuevo presidente de Colombia?

Alexa Torrex, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, tomó la noticia con algo de humor revelando un meme en el que comparan la votación a la presidencia con la que se dio en el reality cuando ella salió y en la que perdió contra Valentino Lázaro.

¿Cuál es el llamado de algunos actores con los resultados que dan a Abelardo como ganador?

Por su parte, el actor Rodrigo Candamil pidió al país aceptar con tranquilidad el resultado de las votaciones pese a la diferencia tan estrecha que hay entre los porcentajes. Además, explicó que lo importante es que al país le vaya bien sin importar quien gane.

La actriz Angélica Blandón también hizo un llamado a la reconciliación, teniendo en cuenta que el país está bastante dividido con estos resultados y pidió a los seguidores del ganador que tengan en cuenta que la otra mitad de Colombia está triste.

“Quien gobierne, tiene un país profundamente dividido. Vamos a construir puentes, a cerrar grietas” escribió la artista actoral.

Otra actriz que se pronunció fue Natalia Reyes, quien se mostró preocupada por la división de Colombia, pues explicó que nadie gana en un país tan fracturado.

La actriz Kathe Castrillón, a quien hemos visto en varias producciones de la televisión colombiana, pidió por la unión y bendición del país “porque la otra parte también es Colombia”.

Es así como vemos que el llamado de muchos famosos es a la reconciliación y unión, así como al respeto de quien piensa diferente.

El inesperado mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales
El mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

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