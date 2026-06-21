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Valentino Lázaro se pronuncia sobre las elecciones en Colombia: “que gane el país”

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, reveló su posición frente a las elecciones de este domingo.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El finalista de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, reveló su posición frente a las elecciones de este domingo.
El finalista de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, reveló su posición frente a las elecciones de este domingo | Foto del Canal RCN

En su cuenta oficial de Instagram con más de 1 millón 600 mil seguidores, el reconocido y polémico influencer y bailarín colombiano, Valentino Lázaro, finalista de la más reciente temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló lo que piensa respecto a las elecciones de segunda vuelta presidencial que se llevaron a cabo este domingo 21 de junio en Colombia.

Valentino Lázaro
Valentino Lázaro es muy familiar, aunque no lo pareciera | Foto del Canal RCN.

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El famoso hizo una publicación con varias fotos en las que revela, con su certificado de votación, que ya ejerció su derecho al voto y explicó, en la descripción, lo que, para él significa la democracia, así como los valores que considera que se deben tener en cuenta a la hora de votar.

“La democracia no se mide por pensar igual, sino por la capacidad de convivir en medio de nuestras diferencias. Hoy ejercí mi derecho al voto con la convicción de que ninguna elección justifica perder el respeto por quien piensa distinto” escribió el famoso colombiano.

Los comentarios en su publicación están divididos por parte de los usuarios de redes sociales, pues algunos se mostraron de acuerdo con sus palabras, mientras que otros mostraron descontento.

¿Cuál fue el look que Valentino usó para ir a votar?

Para esta jornada electoral, el influencer pareció querer estar muy sobrio, pues decidió usar un look completamente negro con una camiseta sencilla e informal, pero un pantalón un poco más llamativo que, además, complementó con un cinturón de color café.

Además, decidió elevar el look con una gorra y lentes de sol negro que combinaron a la perfección.

¿Cómo fue el paso de Valentino por La casa de los famosos Colombia?

Valentino siempre destacó en el reality de convivencia, La casa de los famosos Colombia, pero por situaciones que fueron cambiando con el paso de los meses. Al principio, por ejemplo, su contenido se basó en diversos conflictos con sus compañeros y posturas muy firmes frente a quienes consideraba rivales.

No obstante, hacia el final del programa, Valentino decidió mostrarse mucho más calmado, llevando su contenido hacia el humor y la comprensión por los demás famosos, una postura que pareció favorecerle, ya que logró llegar a la final e incluso quedar en el tercer puesto de la competencia.

Su relación con el ganador, Alejandro Estrada, por ejemplo, cambió por completo con lo que se vio en los primeros meses, pues siempre fue crítico de sus actitudes, pero después decidió tomar el camino de la reconciliación.

Karina García y Valentino Lázaro
Durante la feria de Expobelleza en Medellín, Karina García y Valentino Lázaro compartieron con sus fans su reencuentro. (Fotos del Canal RCN)

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