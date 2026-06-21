Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd revela tierna foto con su bebé recién nacido y se pronuncia sobre elecciones

El reggaetonero conocido como Blessd abrió su corazón con sus fans y explicó cómo se siente en su nueva etapa como padre.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El reggaetonero conocido como Blessd abrió su corazón con sus fans y explicó cómo se siente en su nueva etapa como padre.
El reggaetonero conocido como Blessd abrió su corazón con sus fans y explicó cómo se siente en su nueva etapa como padre | Photo by AFP / Rodrigo Varela

En su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 700 mil seguidores, el famoso y controversial cantante paisa de música urbana conocido como Blessd les reveló a sus fans, hace 10 días, que su novia había dado a luz a su primer hijo y lo feliz que estaba con la noticia.

Blessd rompió el silencio sobre su situación legal
Blessd compartió inesperado mensaje en redes sociales / (Foto de AFP)

Ahora, este domingo 21 de junio, el artista musical volvió a revelar lo mucho que está gozando su etapa de padre y todo lo que siente por este nuevo integrante de la familia, y lo hizo con una tierna postal a blanco y negro de él, dándole un tierno besito al niño mientras lo sostiene con cuidado con sus manos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Blessd sobre las elecciones en Colombia

En la descripción de su publicación, Blessd no solo se refirió a su hijo, agradeciendo a Dios por la llegada del pequeño; sino también a su más reciente lanzamiento y explicó que estará mucho más activo en las redes interactuando con las personas a las que les gusta su música.

Además, el cantante no perdió la oportunidad, como muchos otros famosos en las redes, de referirse a las elecciones que está viviendo el país el día de hoy y que definirán al presidente de los siguientes 4 años.

“Quiero agradecer primeramente a Dios esta nueva etapa de mi vida [emoji de carita enamorada] me siento completamente enamorado de mi príncipe […] si usted es colombiano, vaya vote por favor por su candidato favorito [emojis de banderas de Colombia]" escribió el famoso colombiano.

En los comentarios de su post, sus fans no dudaron en expresarle a Blessd lo orgullosos que están del papel que ha desempeñado tanto con la música como con su bebé.

¿Cómo se llama el hijo de Blessd y quién es la mamá?

Blessd y su novia, conocida como Manuela QM, anunciaron hace meses la llegada de un nuevo integrante a la familia, con una foto de la radiografía y otros elementos propios del pequeño. Además, también dieron a conocer que el nombre escogido para el niño es Caleb.

Dos noticias que incrementaron las interacciones y comentarios de los fans en las redes, ya que nunca se le había visto al cantante su lado paternal y familiar, el cual no necesariamente está plasmado en sus canciones.

Manuela QM mostró su avanzado embarazo y un detalle encendió las especulaciones de compromiso.
¿Blessd le pidió matrimonio? El detalle que seguidores notaron en video de Manuela QM. (Fotos: AFP y Freepik)

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Por qué Georgina Rodríguez no acompañó a Cristiano en el Mundial? Georgina Rodríguez

La razón por la que Georgina no acompañó a Cristiano Ronaldo al Mundial: ¿hay crisis?

La ausencia de Georgina en el debut de Cristiano Ronaldo desató rumores sobre su relación.

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, reveló su posición frente a las elecciones de este domingo. Valentino Lázaro

Valentino Lázaro se pronuncia sobre las elecciones en Colombia: “que gane el país”

El finalista de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro, reveló su posición frente a las elecciones de este domingo.

Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se pronuncia sobre las elecciones presidenciales en Colombia: ¿qué dijo?

Luisa Fernanda W explicó que su decisión se basó en su familia y sus principios.

Lo más superlike

El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos. Alexa Torrex

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: así reaccionaron algunos famosos

El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos.

La bella cantante Karol G celebró el primer aniversario de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ y explicó lo importante que es para ella. Karol G

Karol G celebra el aniversario de ‘Tropicoqueta’ con bellas fotos: “a este disco le debo todo”

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación