Blessd revela tierna foto con su bebé recién nacido y se pronuncia sobre elecciones

En su cuenta oficial de Instagram con más de 7 millones 700 mil seguidores, el famoso y controversial cantante paisa de música urbana conocido como Blessd les reveló a sus fans, hace 10 días, que su novia había dado a luz a su primer hijo y lo feliz que estaba con la noticia.

Blessd compartió inesperado mensaje en redes sociales / (Foto de AFP)

Ahora, este domingo 21 de junio, el artista musical volvió a revelar lo mucho que está gozando su etapa de padre y todo lo que siente por este nuevo integrante de la familia, y lo hizo con una tierna postal a blanco y negro de él, dándole un tierno besito al niño mientras lo sostiene con cuidado con sus manos.

¿Qué dijo Blessd sobre las elecciones en Colombia

En la descripción de su publicación, Blessd no solo se refirió a su hijo, agradeciendo a Dios por la llegada del pequeño; sino también a su más reciente lanzamiento y explicó que estará mucho más activo en las redes interactuando con las personas a las que les gusta su música.

Además, el cantante no perdió la oportunidad, como muchos otros famosos en las redes, de referirse a las elecciones que está viviendo el país el día de hoy y que definirán al presidente de los siguientes 4 años.

“Quiero agradecer primeramente a Dios esta nueva etapa de mi vida [emoji de carita enamorada] me siento completamente enamorado de mi príncipe […] si usted es colombiano, vaya vote por favor por su candidato favorito [emojis de banderas de Colombia]" escribió el famoso colombiano.

En los comentarios de su post, sus fans no dudaron en expresarle a Blessd lo orgullosos que están del papel que ha desempeñado tanto con la música como con su bebé.

¿Cómo se llama el hijo de Blessd y quién es la mamá?

Blessd y su novia, conocida como Manuela QM, anunciaron hace meses la llegada de un nuevo integrante a la familia, con una foto de la radiografía y otros elementos propios del pequeño. Además, también dieron a conocer que el nombre escogido para el niño es Caleb.

Dos noticias que incrementaron las interacciones y comentarios de los fans en las redes, ya que nunca se le había visto al cantante su lado paternal y familiar, el cual no necesariamente está plasmado en sus canciones.

¿Blessd le pidió matrimonio? El detalle que seguidores notaron en video de Manuela QM. (Fotos: AFP y Freepik)