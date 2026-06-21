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Lula da Silva se burla de Neymar y aumenta dudas sobre su debut en el Mundial 2026

Neymar aún no juega con Brasil y un comentario de Lula da Silva se volvió noticia mundial.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Lula da Silva se pronuncia sobre Neymar en el Mundial 2026
Neymar sigue sin jugar y Lula da Silva sorprendió con un comentario que se volvió viral. (Foto de AFP)

Ya está por terminar la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los aficionados del fútbol tienen dudas sobre la participación de Neymar, pues no ha debutado con su selección y no se tiene información clara sobre su recuperación física.

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¿Qué dijo Lula da Silva sobre Neymar y su participación en el Mundial?

La decisión de Carlo Ancelotti al convocar a Neymar generó diferentes reacciones entre quienes lo aplaudieron y quienes lo calificaron como un error del director técnico.

¿Cuándo debutará Neymar? Lula da Silva aviva la incertidumbre
Neymar sigue sin debutar y Lula da Silva se sumó a las dudas sobre su presencia ante Escocia. (Foto de AFP)

En su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Brasil empató contra Marruecos 1 – 1. En su segundo partido, venció a Haití 3 – 0. Y los brasileros se preguntan si Neymar jugará en el tercer partido de la primera fase el próximo 24 de junio, cuando se enfrentará a Escocia.

Esa incertidumbre también la tiene el presidente brasilero, Lula da Silva, quien antes del segundo partido hizo un comentario que hoy es titular en varios medios de comunicación del mundo.

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Cuando un pequeño mencionó su admiración por el jugador de 34 años, el mandatario dijo que vio en “internet” un comentario en el que decía que Neymar es el primer futbolista convocado en teletrabajo para el Mundial.

“Me mandaron eso y me pareció gracioso”, agregó el presidente.

¿Cuándo será el debut de Neymar en el Mundial 2026?

El director técnico de la Verdeamarela dijo que Neymar será convocado para enfrentar a Escocia; sin embargo, no dejó claro si estará nuevamente en el banco o por fin los aficionados podrán verlo en la cancha.

Al consultar a la IA, se predice que posiblemente este sea el “último baile” de Neymar en un Mundial y a lo mejor se retire definitivamente de la Selección de Brasil.

Frente al futuro de Brasil en esta Copa del Mundo, la IA dice que tiene un 20% de probabilidad de ser el campeón, un 30% de ser finalista, un 35% de llegar a la semifinal y un 15% de ser eliminado antes de los cuarto de final.

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¿Qué lesión tiene Neymar y por qué no ha jugado en el Mundial 2026?

Neymar, quien es el máximo goleador de su selección con 79 anotaciones, sufrió una lesión muscular de grado II en la pantorrilla derecha el 17 de mayo durante un partido del Campeonato Brasileño.

El futbolista no juega con su selección desde octubre de 2023, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda en un partido frente a Uruguay, en Montevideo, en las Eliminatorias Sudamericanas.

Lula da Silva se pronuncia sobre Neymar en el Mundial 2026
Neymar sigue sin jugar y Lula da Silva sorprendió con un comentario que se volvió viral. (Foto de AFP)
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