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Jornada de alta actividad sísmica en Colombia: estos fueron los movimientos registrados

Los sismos fueron reportados en Cundinamarca, Santander, Chocó, Antioquia y el océano Pacífico.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¡Tembló en Colombia este 14 de mayo! Así fue el sismo y en estas zonas del país se presentó: VIDEO
Así fue el temblor en distintas partes de Colombia | Foto: Freepik

Colombia presentó una serie de movimientos sísmicos durante la madrugada y la mañana de este 21 de junio de 2026. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano se registraron más de 10 temblores en distintas zonas del país, la mayoría con magnitudes bajas.

¿Dónde fue el temblor más reciente en Colombia hoy?

El último sismo reportado ocurrió en Lenguazaque, Cundinamarca, a las 8:39 de la mañana. La magnitud fue de 2.0 y la profundidad alcanzó los 132 kilómetros.

El epicentro estuvo cerca de varios municipios del departamento. Según la información conocida, se ubicó a 3 kilómetros de Lenguazaque, a 7 kilómetros de Cucunubá y a 8 kilómetros de Villa de San Diego de Ubaté.

Durante la misma jornada también se registraron otros dos movimientos en Cundinamarca. Uno fue en Fúquene, a las 12:11 de la madrugada, y otro en Cucunubá, a las 6:56 de la mañana.

¿En qué otras zonas tembló en Colombia este 21 de junio?

Santander fue uno de los departamentos con más reportes durante la jornada. En Los Santos se registraron varios eventos entre la madrugada y las primeras horas del día.

Los movimientos en esa zona tuvieron magnitudes de 2.0, 2.2, 3.0 y 2.1. También se reportó un sismo en el área de Bolívar, cerca de Landázuri, con magnitud 3.2 y profundidad de 112 kilómetros.

Además, hubo reportes en El Carmen de Chucurí, Santander, y en otros puntos del país. El Servicio Geológico Colombiano mantiene seguimiento permanente a estas zonas por su frecuente actividad sísmica.

En el océano Pacífico se presentó un sismo de magnitud 3.1 a la 1:21 de la madrugada. Este evento fue superficial y se ubicó relativamente cerca de San Andrés de Tumaco, Nariño, y de sectores de Ecuador.

En Chocó, el sismo fue reportado a las 4:02 de la mañana, con epicentro en Tadó. La magnitud fue de 2.6 y la profundidad de 67 kilómetros.

En Antioquia también se registró un movimiento. El evento ocurrió a las 8:24 de la mañana en Murindó, con magnitud 2.0 y profundidad superficial.

¡Tembló en Bogotá! Así fue la magnitud del sismo, ¿qué prevenciones se deben tener al respecto?
Foto: Freepik

¿Qué recomiendan las autoridades durante un sismo?

Las autoridades recomiendan mantener la calma y ubicarse en una zona segura durante un temblor. También es importante conocer rutas de evacuación y puntos de encuentro.

Durante un sismo fuerte, se debe evitar estar cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer. Tampoco se recomienda usar ascensores durante la emergencia.

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