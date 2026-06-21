Niño colombiano perdido en pleno Mundial en México protagoniza emotivo momento

El Heraldo de México público un corto video del momento en el que la hinchada en pleno Zócalo se unió para ayudar a un menor de edad a encontrar a su familia.

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¿Qué pasó con el niño que se perdió en México en pleno Mundial?

Un menor de aproximadamente 11 años y, al parecer, colombiano se perdió en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se ubica el Fan Fest oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es decir, un lugar donde actualmente, cada día, se reúnen centenas de locales y turistas para disfrutar de los partidos.

El menor se extravió en el Zócalo y los aficionados lo alzaron para que su familiar pudiera verlo. (Imagen de Freepik)

Allí, el pequeño se perdió. No se asustó, por el contrario, contó con el apoyo de los fanáticos del fútbol, quienes no dudaron en alzarlo para que su “tía Andrea” lo viera con mayor facilidad. Mientras todos decían “Andrea” al unísono, el pequeño gritaba “Colombia”.

De acuerdo con el video que rápidamente se hizo viral, el niño disfrutó del momento mientras se reencontraba con su familiar. En el clip no se ve el momento del reencuentro, pero seguramente se dio, pues al final el niño bajó con una sonrisa.

En los comentarios, los internautas aplaudieron a las personas que socorrieron al menor.

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Aunque la publicación se dio el sábado 20 de junio, cuando se disputaron dos partidos del Grupo E y dos del Grupo F, se desconoce si el suceso se dio ese día o anteriormente. Lo cierto es que no es el único niño colombiano que se ha perdido en el Mundial.

¿Qué pasó con el niño que se perdió en el Estadio Ciudad de México?

Días antes, en pleno debut de Colombia frente a Uzbekistán, un colombiano de 44 años solicitó ayuda a las autoridades para encontrar a su hijo de 11 años, a quien perdió de vista mientras entonaba el himno nacional.

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Tras activar los protocolos, los oficiales encontraron al niño en otra entrada y lograron el reencuentro con su progenitor. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, subió imágenes del emotivo abrazo que protagonizaron tras el inesperado y angustiante momento en el Estadio Ciudad de México.