Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Niño colombiano perdido en pleno Mundial en México protagoniza emotivo momento

Un video viral mostró la solidaridad de los aficionados que ayudaron al menor en el plena celebración del Mundial 2026.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Viral: hinchas ayudan a niño colombiano perdido en el Mundial 2026
El pequeño se perdió en el Fan Fest del Zócalo y los hinchas se unieron para ayudarlo. (Imagen creada con IA)

El Heraldo de México público un corto video del momento en el que la hinchada en pleno Zócalo se unió para ayudar a un menor de edad a encontrar a su familia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el niño que se perdió en México en pleno Mundial?

Un menor de aproximadamente 11 años y, al parecer, colombiano se perdió en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se ubica el Fan Fest oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Es decir, un lugar donde actualmente, cada día, se reúnen centenas de locales y turistas para disfrutar de los partidos.

Niño colombiano se pierde en el Zócalo y recibe ayuda de hinchas
El menor se extravió en el Zócalo y los aficionados lo alzaron para que su familiar pudiera verlo. (Imagen de Freepik)

Allí, el pequeño se perdió. No se asustó, por el contrario, contó con el apoyo de los fanáticos del fútbol, quienes no dudaron en alzarlo para que su “tía Andrea” lo viera con mayor facilidad. Mientras todos decían “Andrea” al unísono, el pequeño gritaba “Colombia”.

De acuerdo con el video que rápidamente se hizo viral, el niño disfrutó del momento mientras se reencontraba con su familiar. En el clip no se ve el momento del reencuentro, pero seguramente se dio, pues al final el niño bajó con una sonrisa.

En los comentarios, los internautas aplaudieron a las personas que socorrieron al menor.

Artículos relacionados

Aunque la publicación se dio el sábado 20 de junio, cuando se disputaron dos partidos del Grupo E y dos del Grupo F, se desconoce si el suceso se dio ese día o anteriormente. Lo cierto es que no es el único niño colombiano que se ha perdido en el Mundial.

¿Qué pasó con el niño que se perdió en el Estadio Ciudad de México?

Días antes, en pleno debut de Colombia frente a Uzbekistán, un colombiano de 44 años solicitó ayuda a las autoridades para encontrar a su hijo de 11 años, a quien perdió de vista mientras entonaba el himno nacional.

Artículos relacionados

Tras activar los protocolos, los oficiales encontraron al niño en otra entrada y lograron el reencuentro con su progenitor. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, subió imágenes del emotivo abrazo que protagonizaron tras el inesperado y angustiante momento en el Estadio Ciudad de México.

Video: aficionados ayudan a niño colombiano perdido en el Mundial
Un niño colombiano se perdió en el Zócalo y los aficionados del Mundial lo ayudaron a reencontrarse. (Imagen de Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Alexa Torrex lanza indirecta tras resultados presidenciales Alexa Torrex

Abelardo gana la presidencia: Alexa Torrex recuerda su eliminación tras elecciones en Colombia

Alexa Torrex reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia con una frase que llamó la atención.

El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos. Alexa Torrex

Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: así reaccionaron algunos famosos

El abogado Abelardo de la Espriella se convirtió en presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030 y así recibieron la noticia algunos famosos.

Lula da Silva se pronuncia sobre Neymar en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Lula da Silva se burla de Neymar y aumenta dudas sobre su debut en el Mundial 2026

Neymar aún no juega con Brasil y un comentario de Lula da Silva se volvió noticia mundial.

Lo más superlike

¿Por qué Georgina Rodríguez no acompañó a Cristiano en el Mundial? Georgina Rodríguez

La razón por la que Georgina no acompañó a Cristiano Ronaldo al Mundial: ¿hay crisis?

La ausencia de Georgina en el debut de Cristiano Ronaldo desató rumores sobre su relación.

La bella cantante Karol G celebró el primer aniversario de su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ y explicó lo importante que es para ella. Karol G

Karol G celebra el aniversario de ‘Tropicoqueta’ con bellas fotos: “a este disco le debo todo”

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación