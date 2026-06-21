Belén Alonso enamora con foto junto a sus compañeros de MasterChef Celebrity

En su cuenta oficial de Instagram con más de 170 mil seguidores, la bella y talentosa chef mexicana, Belén Alonso, jurado del reality de cocina más importante de Colombia, MasterChef Celebrity, quiso recordarles a sus fans lo mucho que disfruta de su trabajo gracias a sus compañeros, la presentadora Claudia Bahamón y los también profesionales de la cocina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

Belén Alonso fue jurado junto a Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. (Foto Canal RCN)

Y es que la famosa mexicana publicó una bella foto con ellos tres, en la que posan sonrientes frente al logo del programa y, en la descripción del post, explicó que son el mejor equipo con el que ha trabajado.

“El mejor team de mi vida @claudiabahamon @nicodezubiria @jorge.rausch LOS EXTRAÑO [emoji de corazón]” escribió la chef.

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¿Qué le comentaron a la chef Belén en la foto con la que comparte a su equipo?

Los comentarios no se dieron a esperar y muchos de los que le enviaron mensajes fueron los participantes de las temporadas en las que ella ha estado como jurado como Luciano D'Alessandro, Marcela Carvajal, Tuto Patiño y Tavo Bernate, quienes revelaron el cariño que le tienen y lo mucho que la extrañan, pues debemos recordar que la temporada que se transmitirá este año ya terminó grabaciones.

Otro comentario que llamó la atención fue de la chef Adria Marina, quien fue juez en el programa la temporada inmediatamente anterior a que Belén llegara al programa, su predecesora. Adria reveló, con un emoji de carita enamorada, lo mucho que admira a este equipo.

¿Cómo ha sido el paso de Belén por la cocina de MasterChef Celebrity?

Belén ha ganado muchos admiradores desde que se convirtió en jurado del reality, pues ha jugado un papel importante no solo como chef y profesora de los participantes, sino también como juez, pues se trata de una mujer que complementa los comentarios de los otros chefs y que trae nuevos conocimientos de su cocina a las preparaciones.

Por otra parte, algunos consideran que es la chef más estricta con los cocineros, pues no suele dejar pasar detalles que pueden parecer insignificantes, pero que ella considera importante.

Además, también se ha hablado mucho de sus looks en las redes sociales, pues es una mujer a la que no le gusta pasar desapercibida con lo que usa y le gustan mucho los colores vibrantes y los estampados de elementos especiales como flores o alimentos.

Belén Alonso fue la cuota extranjera en MasterChef Celebrity 10 años. (Foto Canal RCN)