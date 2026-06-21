Hija de Cristiano Ronaldo revela su increíble talento: ¿Es deportivo?

En su cuenta oficial de Instagram con más de 73 millones de seguidores, la reconocida y hermosa modelo y empresaria argentina, Georgina Rodríguez, esposa de uno de los futbolistas más importantes del mundo, Cristiano Ronaldo, publicó un video que dejó a más de un internauta impresionado.

Familia de Cristiano Ronaldo celebra importante evento / (Foto de AFP)

Se trata de un clip que revela el talento que tiene su hija Alana Martina, de 9 años, quien es la primera hija de la pareja, pero la cuarta del futbolista. Y es que la pequeña parece tener mucho futuro en la música, pues demostró que tiene una voz preciosa y que, además, cuenta con todo el apoyo de sus padres, pues el video parece ser de una clase con su profesora de música.

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En el video, la niña está interpretando la canción ‘Vivo por ella’ del músico italiano Andrea Bocelli y lo hace de una manera muy bella. En la descripción de su post, Georgina no duda en mostrar que, para ella, su hija ya es una estrella.

¿Cómo han reaccionado las redes sociales al video de la hija de Cristiano cantando?

De inmediato el video se viralizó en las redes y ya cuenta con más de 410 mil likes. Además, han llegado comentarios de celebridades que tienen que ver con el mundo del fútbol como la esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, quien demostró su cariño con un emoji de corazón; o como el futbolista Kylian Mbappé, quien también se mostró enamorado con esta muestra de talento.

Los internautas, además, decidieron bromear con un video del pasado en el que la niña le respondió a su papá que, cuando sea grande, no quería hacer nada, sino simplemente estar siempre en casa. Los usuarios de las redes no olvidaron este comentario y ahora bromean al decir que la niña tendrá que salir de gira o que ahora sí le tocará trabajar como cantante.

Y es que debemos recordar que, tanto Georgina como Cristiano han hecho pública la vida con sus hijos y han mostrado ser una familia muy unida en la que también caben el humor y las ocurrencias de los pequeños

¿Cómo es la vida de Georgina y Cristiano con sus hijos?

De acuerdo a lo que han revelado en redes, Georgina se ha dedicado a criar y cuidar a sus hijos mientras Cristiano se concentra en cerrar con broche de oro su carrera como futbolista. No obstante, el deportista también ha demostrado que es un hombre familiar que no desaprovecha ni un segundo libre para compartir tiempo de calidad con sus hijos.

Cristiano Ronaldo celebró el cumpleaños de su hijo desde el Mundial / (Foto de AFP)