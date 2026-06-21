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Hijo de James Rodríguez emociona con sus habilidades futbolísticas en pleno Mundial 2026

Samuel Rodríguez mostró su técnica en redes y muchos aseguran que podría seguir los pasos de su papá.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Samuel, hijo menor de James, muestra su talento con el balón
El hijo de James Rodríguez sorprendió a los fanáticos con su disciplina y talento para el fútbol. (Foto de AFP)

Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, emocionó a sus miles de seguidores en las redes sociales al mostrar sus habilidades futbolísticas. Algunos se atreven a decir que el pequeño seguirá los pasos de su padre y en unos años podría ser figura en la Selección Colombia.

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¿Qué dijo James sobre las habilidades futbolísticas de su hijo, Samuel?

En la cuenta de Instagram del menor de 6 años, se subió un corto video en el que se ve a Samuel ensayando la chilena, una de las acrobacias representativas del fútbol que requiere de equilibrio, seguridad, fuerza y precisión.

Samuel, hijo de James Rodríguez, ensaya una chilena y emociona
Samuel Rodríguez mostró sus avances en el fútbol y recibió elogios de los seguidores de James. (Foto de AFP)

En el clip queda evidenciado que no es fácil de lograr, pero que Samuel ha avanzado en su técnica. En la descripción dice que: “los grandes goles empiezan con grandes intentos”.

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Su papá, James Rodríguez, no ha reaccionado directamente en el post; sin embargo, seguramente ya vio el video y ha acompañado varios de esos intentos. En este momento, James se encuentra concentrado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los próximos encuentros en los que la tricolor tendrá que enfrentar a Congo y Portugal.

Miles de personas reaccionaron, entre ellas su abuela, al emocionante video con corazones y comentarios en los que se resalta el gran parecido entre padre e hijo, así como la disciplina que se refleja en el menor.

El gesto de Samuel, hijo de James Rodríguez, que enterneció a Colombia en el Mundial 2026
El gesto de Samuel, hijo de James Rodríguez, que enterneció a Colombia en el Mundial 2026. (Foto AFP: Jamie Squire)

¿Samuel acompañó a James en su debut en el Mundial 2026?

Sí, Samuel y su hermana, Salomé, estuvieron en el primer partido de Colombia en esta Copa del Mundo. En el partido contra Uzbekistán no sólo representaron tres puntos para la tricolor, sino que fue la primera vez en que Samuel asistía a un Mundial y lo hizo en compañía de su abuela y hermana.

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En el carrusel de imágenes se ve a Samuel en compañía de las mascotas del Mundial y disfrutando del encuentro, además subió un corto clip del momento exacto en el que James ingresa a la cancha, siendo este su tercer Mundial.

Algunos fanáticos del fútbol han resaltado de James luce un parche especial en su camiseta, una distinción que portan pocos futbolistas en esta Copa del Mundo. En su uniforme, el 10 de la Selección Colombia porta un parche especial de la FIFA con el que se le reconoce una de sus máximos logros: haber ganado la Bota de Oro en la edición del 2014.

Tercera Copa del Mundo de James
El de 2026, es la tercer Copa del Mundo en la que participa James Rodríguez (Foto de AFP/Alfredo ESTRELLA)
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