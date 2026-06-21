Abelardo gana la presidencia: Alexa Torrex recuerda su eliminación tras elecciones en Colombia

Este domingo 21 de junio se vivió en Colombia una nueva jornada electoral en la que se conoció el nuevo presidente del país. Como era de esperarse, los famosos reaccionaron a los resultados; sin embargo, la publicación de Alexa Torrex llamó la atención por la relación que hizo con La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella?

La cantante cucuteña no reveló su voto de manera directa, pero sí comparó la poca diferencia en los resultados de los comicios presidenciales con la votación en la que ella salió eliminada del reality.

La cucuteña sorprendió al comparar la votación presidencial con su eliminación del reality. (Foto del Canal RCN)

Recordemos que Alexa salió el 3 de mayo tras una reñida votación en la que el público eligió entre Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Tebi Bernal, Valentino Lázaro y la cucuteña.

Estos tres últimos famosos tuvieron una votación muy cercana con una diferencia de sólo 0.04% entre cada uno. En el último lugar quedó Alexa, quedando por fuera del Top 7.

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Por lo anterior, tras conocerse los resultados de las votaciones presidenciales de este 21 de junio, Alexa subió una imagen en la que se informaba que Abelardo de la Espriella sería el nuevo presidente de Colombia, tras ganar por solo un punto de diferencia frente a Iván Cepeda.

“No les voy a decir por quién iba, pero si pensé en esto”, escribió la joven artista sobre la imagen en la que también mostró los resultados con los que ella fue eliminada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Y agregó: “siempre eligen mal, caramba”.

Alexa fue una de las famosas que pidió a los colombianos ejercer su derecho a la votación y a informarse antes de sufragar.

El mensaje de Alexa Torrex sobre las elecciones presidenciales. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué pasó entre Alexa y Tebi Bernal?

Además, recientemente, Alexa Torrex fue tendencia al hablar de su futuro con Tebi Bernal, con quien tuvo una cercanía durante el reality.

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La cantante dijo en Buen día, Colombia el pasado 18 de mayo que hay temas que prefiere mantener en privado, pero que “abrió los ojos” y se enteró de algunas situaciones tras el final de la tercera temporada del programa del Canal RCN.

Aseguró que no existe posibilidad ni siquiera de una amistad entre ellos y que se encuentra en un proceso de sanación personal.