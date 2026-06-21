Mafe Walker pide activar códigos alienígenas tras el triunfo de Abelardo en Colombia

Mafe Walker, conocida por afirmar que se comunica con extraterrestres, fue una de las famosas que reaccionó al triunfo de Abelardo de la Espriella en las más recientes elecciones presidenciales en Colombia.

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¿Qué dijo Mafe Walker sobre el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella?

Walker, exhabitante de La casa de los famosos Colombia, pidió activar los códigos y las conexiones para enviarle la mejor energía a Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia del país en las próximas semanas.

Mafe Walker celebró los resultados presidenciales y habló de códigos, telepatía y energía. (Foto del Canal RCN)

Mientras se conocían los resultados de los comicios, la reconocida mujer, quien se autodenomina “extraterrestre”, agradeció a las personas que hicieron posible este resultado y le deseó sabiduría al nuevo mandatario.

“Mis amores, gracias por activar ese código: me amo, te amo, Colombia. Vamos a enviar toda esa energía a Abelardo de la Espriella para liderar todo ese conocimiento. Gracias por esa telepatía, por esa conexión… Colombia representa el sol. Gracias por enviar toda esa energía a Colombia, por activar las conexiones y que vibren todos los corazones del planeta. Siempre toda la sabiduría para que puedas liderar”, fueron algunas de las palabras de Walker.

Posteriormente, compartió un par de videos en los que aparece celebrando en medio de una multitud mientras sonaba el himno nacional.

Antes de la jornada electoral, Mafe Walker asistió a una jornada de conexión en un sitio cercano a la capital, conocido como Piedras del Tunjo, en el municipio de Facatativá.

¿Qué pasó con la pareja de Mafe Walker?

En 2025 se hicieron virales unas imágenes de Mafe Walker en compañía del cantante Markiller en diferentes lugares del país. Incluso, ambos participaron en una ronda de medios en la que expresaron públicamente su amor.

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Sin embargo, desde finales de ese año no han vuelto a compartir imágenes juntos, por lo que algunos seguidores de Walker creen que la relación habría llegado a su fin hace varios meses. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Lo cierto es que Mafe Walker continúa generando contenido relacionado con su comunicación extraterrestre y la activación de códigos.