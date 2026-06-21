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Lele Pons le celebra el primer día del padre a Guaynaa con conmovedoras fotos

La influencer y cantante conocida como Lele Pons no dejó pasar por alto el primer día del padre de su esposo y reveló fotos inéditas de su bebé.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
La influencer y cantante conocida como Lele Pons no dejó pasar por alto el primer día del padre de su esposo y reveló fotos inéditas de su bebé.
La influencer y cantante conocida como Lele Pons no dejó pasar por alto el primer día del padre de su esposo y reveló fotos inéditas de su bebé | AFP / Theo Wargo

En su cuenta oficial de Instagram con más de 52 millones de seguidores, la famosa y bella influencer venezolana conocida como Lele Pons hizo una conmovedora publicación con la que celebró el primer día del padre de su esposo y papá de su hija Eloísa, el cantante puertorriqueño conocido como Guaynaa.

Así luce la hija de Lele Pons y Guaynaa: la pareja mostró su rostro por primera vez
Así luce la hija de Lele Pons y Guaynaa: la pareja mostró su rostro por primera vez. (Foto IA) (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Cómo celebró Lele Pons el primer día del padre de Guaynaa?

En el post, Lele reveló tiernas fotos y videos del cantante con la bebé, como la postal que abre la publicación que parece ser el día que la niña llegó a sus vidas y en la que los dos están posando sonrientes junto a la pequeña.

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También nos reveló un tierno video que muestra lo feliz que es Eloísa junto a su papá, pues se trata de un clip en el que la pequeña le sonríe y luego se lanza a abrazarlo como si se sintiera segura en sus brazos.

Otra instantánea que conmovió muchos a los fans de la pareja se dio en la playa, pues los dos, padre e hija, parecen estar recostados sobre toallas y durmiendo en la misma pose, demostrando que la niña se parece más al padre de lo que se creía.

Finalmente, Lele publicó una divertida foto del día que dio a luz y se trata de una selfie en la que Guaynaa está sonriente comiéndose una galleta, mientras ella luce cansada en la camilla y con un gesto sarcástico de molestia.

En la descripción de su post, Lele le deseó un feliz día al hombre que ama: “HAPPY 1st FATHERS DAY @guaynaa / Feliz PRIMER dia del padre [emojis de carita sonriendo y de corazones rosados]”

Los comentarios de los internautas no se dieron a esperar y muchos felicitan a la pareja por lo genuina que siempre se muestra, además de expresar lo afortunada que es Eloísa de tener padres tan bellos, talentosos y carismáticos.

¿Cómo ha sido la historia de amor de Lele Pons y Guaynaa?

La historia de amor entre Lele Pons y Guaynaa comenzó como una amistad en 2019 que inicialmente enfrentó un rechazo por parte de la influencer, lo que provocó un distanciamiento del puertorriqueño.

Sin embargo, al darse cuenta de sus verdaderos sentimientos, Lele propuso la colaboración musical del éxito ‘Se Te Nota’ para reconquistarlo, iniciando así un noviazgo que se consolidó con una espectacular propuesta de matrimonio en el festival Tomorrowland en 2022. Tras protagonizar una de las bodas más virales del entretenimiento en 2023 rodeados de celebridades en Miami, la pareja coronó su sólida relación en marzo de 2025 al anunciar que esperan a su primer bebé.

Lele Pons y Guaynaa anuncian el nacimiento de su hija Eloísa
Lele Pons y Guaynaa anuncian el nacimiento de su hija Eloísa con emotivas fotos

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