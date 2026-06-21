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Ignacio Baladán se muestra decepcionado tras el resultado de Uruguay ante Cabo Verde

Los famosos siguen en modo mundialista y esta vez Ignacio Baladán fue a ver a la selección de su país, pero salió un poco aburrido.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Los famosos siguen en modo mundialista y esta vez Ignacio Baladán fue a ver a la selección de su país, pero salió un poco aburrido.
Los famosos siguen en modo mundialista y esta vez Ignacio Baladán fue a ver a la selección de su país, pero salió un poco aburrido | Foto del Canal RCN

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 4 millones 800 mil seguidores, el reconocido y talentoso chef e influencer uruguayo, Ignacio Baladán, esposo de la creadora de contenido digital caleña conocida como La Segura, reveló que tuvo la oportunidad de ver uno de los partidos del Mundial de su país: en el que el rival fue Cabo Verde este domingo 21 de junio.

El viaje de La Segura a Corea del Sur en primera clase
La Segura reveló detalles de su vuelo de lujo junto a Ignacio Baladán hacia Corea del Sur. (Foto: Canal RCN)

Al principio en sus historias, Ignacio se mostró bastante emocionado con la pasión del fútbol y con toda la esperanza de que su equipo, considerado un fuerte de la historia de los mundiales, le ganara a un contrincante que algunos pensaban más débil.

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No obstante, el país africano empezó ganando la contienda y, aunque Uruguay logró meter dos goles en el primer tiempo, el triunfo se les escapó con un segundo gol de Cabo Verde en el minuto 61, llegando a un empate que no se pudo definir mucho más.

¿Cómo fue la reacción de Ignacio Baladán al ver que Uruguay no le pudo ganar a Cabo Verde?

Es así como, al salir del estadio luego de lo que seguramente fue un partido decepcionante para los uruguayos, Ignacio se grabó para explicar los sentimientos que lo invadían tras el encuentro.

Baladán explicó que Cabo Verde se merece el empate porque se esforzó e hizo muchas cosas bien, mientras que Ururguay cometió varios errores, por lo que se mostró resignado, pero también un poco aburrido con el resultado.

¿Cómo deja parado a Uruguay este empate con Cabo Verde?

Con este resultado, Uruguay se queda, faltándole solo un partido para terminar la fase de grupos, en el segundo lugar de su grupo solo por debajo de España que tiene 4 puntos y su futuro en el Mundial se definirá justamente con ese líder europeo.

Así pues, parece que la fuerza no se le puede apagar al papá del bebé de La Segura porque necesitará de mucha energía para que su selección pueda pasar a dieciseisavos; pero ya todos sabemos que ganar este Mundial requerirá de un camino largo y tortuoso para quien sea que se lleve la copa, pues, además, todos los equipos han mostrado tener un gran nivel y hasta nos hemos llevado sorpresas con algunos de los que no se esperaba mucho.

Greeicy se encontró con Ignacio Baladán y La Segura.
Greeicy se encontró con Ignacio Baladán y La Segura. (Foto de Greeicy: Canal RCN) (Foto de Baladán y La Segura: Gladys Vega/AFP)

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