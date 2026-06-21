Hombre fallece en pleno concierto en el Madison Square Garden y la banda reaccionó

Los medios estadounidenses informaron que, de acuerdo con reportes de las autoridades, un hombre de 51 años falleció durante un concierto en el Madison Square Garden el sábado 20 de junio.

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¿Quién era el hombre que falleció en el Madison Square Garden?

La Policía local informó que, durante la presentación de la banda de rock Goose en el recinto, considerado uno de los escenarios más emblemáticos de Nueva York y del mundo, un hombre cayó desde una zona elevada. Sin embargo, la altura exacta desde la que cayó no ha sido revelada.

Un asistente de 51 años falleció tras caer desde una zona elevada durante el show en Nueva York. (Imagen de Freepik)

La llamada de emergencia al 911 se recibió hacia las 9:50 p. m. Las autoridades acudieron al lugar y encontraron al hombre inconsciente y sin signos de respuesta.

Según medios estadounidenses, la víctima estaba acompañada por su esposa. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento.

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El caso continúa bajo investigación y, hasta el momento, las autoridades no han entregado más detalles sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo la banda Goose sobre la muerte del hombre en el Madison Square Garden?

Luego de que se confirmara el hecho, la banda publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando lo sucedido:

“Estamos profundamente entristecidos y devastados al enterarnos del trágico suceso ocurrido en el espectáculo de esta noche. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todas las personas afectadas. Gracias al personal de emergencias y al equipo del recinto que intervinieron con cuidado y apoyo”.

Pese a la situación, el concierto continuó hasta el final y concluyó poco antes de la medianoche. De acuerdo con algunos asistentes, que comentaron lo sucedido en redes sociales, el personal de seguridad despejó varias filas mientras las autoridades adelantaban las labores correspondientes y retiraban el cuerpo.

Un hombre murió durante un concierto de Goose en el Madison Square Garden; la banda reaccionó. (Imagen de Freepik y foto de AFP)

El concierto hacía parte de la gira Summer 2026, en la que Goose tiene programadas 27 presentaciones en diferentes ciudades de Estados Unidos y Canadá.