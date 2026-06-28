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Reconocido actor colombiano reveló curiosa anécdota sobre Waldo Urrego: “Se tomó una selfie”

El fallecimiento de Waldo Urrego ha impactado de nuevo a la televisión colombiana y ha generado muchas reacciones en redes.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Waldo Urrego falleció tras sufrir un infarto.
El actor Santiago Alarcón sacó a la luz cómo fue uno de sus último encuentros con Waldo Urrego. Fotos: Freepik

La televisión colombiana está conmovida por la muerte del actor Waldo Urrego, quien participó en un gran número de producciones colombianas, algunas de ellas: ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Enfermeras’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Alias El Mexicano’.

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Urrego tenía 80 años y murió tras sufrir un infarto. Las redes sociales se llenaron con mensajes dedicados a él y no dudaron en destacar su gran legado.

¿Cuál fue la anécdota que contó un reconocido actor colombiano sobre Waldo Urrego?

Santiago Alarcón, muy recordado por sus protagónicos en ‘El man es Germán’ y ‘Garzón Vive’, se mostró entristecido por dicha situación y aprovechó para contar una anécdota que vivió con él tiempo atrás.

Santiago Alarcón reveló cómo fue uno de sus últimos encuentros con Waldo Urrego.
Santiago Alarcón publicó un mensaje en redes dedicado al actor Waldo Urrego. Foto: RCN

Alarcón reveló cómo fue uno de sus últimos encuentros con Urrego y aprovechó para resaltar que era una persona alegre y carismática.

Santiago reveló que a finales de agosto del 2025 se estaba tomando una cerveza con Urrego cuando se puso de pie y dejó su celular en la mesa. Waldo de inmediato buscó devolvérselo, pero lo hizo tras tomarse una selfie.

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Esa fotografía fue compartida por Alarcón en su cuenta de Instagram y a través de ella destacó que ese encuentro resultó ser un momento imborrable para su vida.

“Descansa en paz querido Waldo Urrego y gracias por dejarme este recuerdo en mi celular”, escribió junto a la imagen Santiago Alarcón.

¿Cuáles actores colombianos han muerto en el último tiempo?

Waldo Urrego se suma a la lista de actores colombianos que han fallecido en el último tiempo, dejando un gran vacío en las artes escénicas colombianas.

A finales del 2025 partió del mundo terrenal Gustavo Angarita, otro hombre que dejó una gran huella en la actuación colombiana.

En su haber se suman producciones de renombre y una extensa carrera que cobijó varias décadas. Angarita brilló en producciones colombianas como: Un ángel llamado Azul, En los tacones de Eva y Chepe Fortuna.

Él es Gustavo Angarita Jr., hijo del actor Gustavo Angarita
Gustavo Angarita murió a finales del 2025, dejando un gran vacío en la televisión colombiana. (Foto Canal RCN)

Al confirmarse deceso se conocieron reacciones de distintas personalidades colombianas y varios aprovecharon para dejarles mensajes emotivos y muy nostálgicos.

El hijo de Angarita, Gustavo Angarita Jr., también se dedicó a la actuación y ha destacado por su trabajo en varias producciones, por lo que su legado seguirá creciendo con el paso del tiempo.

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Carlos ‘El Gordo’ Benjumea, Margalida Castro y Edgardo Román han sido otras estrellas de la actuación colombiana que han partido hacia la eternidad, pero su trabajo sigue vivo y vigente, lo que ha permitido que nuevas generaciones aplauden y resalten su trabajo en la pantalla chica y grande, además del teatro.

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