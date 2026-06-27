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¡Luto en la televisión colombiana! Murió el actor Waldo Urrego a los 80 años

El actor colombiano Waldo Urrego murió este 27 de junio, dejando un profundo vacío entre colegas, familiares y seguidores de su carrera.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
¡Sentido luto en la televisión! Falleció el actor Waldo Urrego
Falleció el actor Waldo Urrego a los 80 años de edad. (Foto: Freepik)

Una triste noticia enluta a la televisión colombiana. El actor Waldo Urrego falleció en la tarde de este 27 de junio a los 80 años, según se confirmó en las últimas horas.

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¿De qué murió el actor colombiano Waldo Urrego?

Aunque la familia del actor no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa de su fallecimiento, varios medios de comunicación informaron que, según fuentes cercanas a Waldo Urrego, el artista habría sido ingresado de urgencia a un centro médico tras sufrir un infarto.

¡Luto en la televisión colombiana! Falleció el actor Waldo Urrego
El actor colombiano Waldo Urrego falleció a sus 80 años de edad. (Foto: Freepik)

De acuerdo con esas versiones, el problema cardíaco habría deteriorado considerablemente su estado de salud y, horas después, provocado su fallecimiento.

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¿Cómo han reaccionado en redes ante la muerte del actor colombiano Waldo Urrego?

Tras conocerse la muerte de Waldo Urrego, en redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de condolencias y despedida por parte de diversos medios y usuarios que lamentaron la partida del actor y expresaron su solidaridad con sus familiares y seres queridos.

¡Luto en la televisión! Falleció el actor colombiano Waldo Urrego
En redes sociales, colegas, amigos y seguidores del actor colombiano Waldo Urrego lamentaron su fallecimiento. (Foto: Freepik)

Asimismo, varios internautas aprovecharon para recordar su trayectoria en la televisión colombiana y destacar los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, resaltando el legado que dejó en la actuación nacional.

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¿En qué novelas actuó Waldo Urrego?

Waldo Urrego desarrolló una extensa carrera en la televisión colombiana y participó en novelas y series que marcaron a varias generaciones de televidentes.

Uno de sus personajes más recordados fue 'Cuéllar' en 'Amar y vivir', producción que lo convirtió en un rostro muy reconocido para el público.

Además, hizo parte de producciones como 'La vorágine', 'Los Victorinos', 'La casa de las dos palmas', 'La mujer del presidente' y 'Hasta que la plata nos separe'.

En años recientes también apareció en telenovelas como 'Alias el Mexicano', 'Garzón', 'Enfermeras' y 'Café con aroma de mujer', demostrando una trayectoria activa y constante en la actuación.

Su último trabajo fue en teatro junto a la actriz Daniela Blanco en la obra ‘El rabo entre las piernas’, con la que estuvo en temporada en noviembre pasado en el teatro Santander, de Bucaramanga.

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