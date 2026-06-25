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Actor de Rigo denuncia dolorosa pérdida tras robo: “Es la mitad de mi vida”

El artista reveló que sufrió un robo en su vivienda y que lo más doloroso fue la desaparición de su mascota.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor de Rigo denuncia dolorosa pérdida tras robo: “Es la mitad de mi vida”
Actor de Rigo denuncia dolorosa pérdida tras robo: “Es la mitad de mi vida” (Foto Canal RCN)

Un reconocido actor colombiano denunció públicamente haber sido víctima de un robo en su vivienda ubicada en Bogotá, en un hecho que lo dejó profundamente afectado.

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Aunque los delincuentes se llevaron varios objetos de valor, lo que más preocupa al actor es la desaparición de su mascota, un pastor alemán llamado Guaro, a quien considera parte fundamental de su familia.

A través de sus redes sociales, el artista hizo un llamado urgente para obtener información que permita encontrar al animal.

Ladrónes ingresaron a la casa de reconocido actor colombiano y se llevaron a su mascota
Ladrónes ingresaron a la casa de reconocido actor colombiano y se llevaron a su mascota (Foto Canal RCN)

¿Quién es el actor de Rigo que fue víctima de robo?

Se trata de Jorge Hugo Marín, reconocido por su participación en importantes producciones de la televisión colombiana como Rigo y Enfermeras.

El actor también cuenta con una amplia trayectoria en teatro y televisión, siendo una figura reconocida de la actuación en Colombia.

Ahora su nombre vuelve a ser noticia, pero por una difícil situación personal que denunció públicamente.

Jorge Hugo Marín pide ayuda para recuperar su mascota
Jorge Hugo Marín pide ayuda para recuperar su mascota (Foto freepik)

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¿Qué le pasó a Jorge Hugo Marín?

Según explicó el propio actor, el hecho ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 21 de junio en su residencia ubicada en el barrio Palermo, en la localidad de Chapinero, Bogotá.

De acuerdo con su relato, personas desconocidas habrían ingresado a la vivienda y robado diferentes pertenencias. Marín aseguró que el caso habría involucrado el uso de sustancias químicas.

Sin embargo, más allá de las pérdidas materiales, el actor afirmó que lo más doloroso fue la desaparición de Guaro, su perro pastor alemán. En el video compartido con sus seguidores explicó que el animal representa una parte muy importante de su vida y pidió ayuda para localizarlo.

Según contó, todavía se encuentra estableciendo el valor total de los objetos robados, aunque confirmó que también sufrió algunas lesiones menores. El artista mostró afectaciones en el rostro, especialmente en los labios y los ojos.

Desde que denunció lo ocurrido, Jorge Hugo Marín ha utilizado sus redes sociales para difundir fotografías de Guaro con el objetivo de que más personas puedan ayudar a encontrarlo.

El actor ha pedido a sus seguidores compartir la información y comunicarse con él en caso de tener alguna pista sobre el paradero del perro.

Las publicaciones rápidamente se llenaron de mensajes de apoyo de amigos, colegas y seguidores, quienes esperan que la mascota pueda regresar sana y salva a su hogar.

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