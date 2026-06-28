El emotivo mensaje de Greeicy sobre Venezuela que conmovió a sus seguidores

Greeicy Rendón compartió un emotivo mensaje en redes sociales a raíz de la grave situación que ocurre en Venezuela, donde dos terremotos de mucha fuerza han dejado miles de víctimas.

El hecho se registró en Caracas y el Estado de La Guaira y tomó por sorpresa a todos. Actualmente, las autoridades siguen en la búsqueda de sobrevivientes y tratan de ayudar a la gran cantidad de heridos.

¿Por qué Greeicy Rendón quedó tan afectada tras los terremotos en Venezuela?

Muchas celebridades han reaccionado en redes sociales tras las consecuencias del devastador fenómeno natural y han expresado su solidaridad, además, han iniciado campañas para ayudar a los damnificados.

Greeicy ha estado muy atenta a lo que ocurre en el vecino país e inicialmente compartió un mensaje, evidenciando su pesar y nostalgia a raíz de los graves hechos. Posteriormente, compartió un video llamando la atención sobre la importancia de aprovechar los momentos en familia.

Greeicy Rendón no ocultó su preocupación y tristeza por la tragedia de Venezuela. Foto: AFP - Giorgio Viera

La artista caleña recopiló varias imágenes junto a su hijo Kai y dejó unas contundentes palabras que retumbaron entre sus seguidores.

Y hoy más que agradecida!!! Me levanté con la inmensa intención de pedir perdón a Dios y a la vida por las muchas veces que permito entrar alguna queja a mi corazón… perdón por las muchas veces que he sentido que algo falta cuando en realidad lo tengo todo! Y ese TODO son las personas a las que amas. Las que están ahí… las que te acompañan. Ese todo es tener un día más juntos

Seguidamente, expresó que “lo material aunque es inevitable que en ocasiones trágicas nos duelan y aunque nos cueste conseguirlas… eso va y viene, se vuelve a conseguir o se puede seguir sin eso… pero la vida? La salud? Las personas a las que amas? Eso está en otra dimensión de valor”.

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Además, hizo referencia a lo que pasa en Venezuela y reafirmó que “mi alma está profundamente conectada por estos días con nuestros hermanos venezolanos. Mandando siempre en medio de todo, pensamiento bonitos y tratando de alguna manera sumar!!!”.

¿Cómo han reaccionado las celebridades ante los fuertes terremotos en Venezuela?

La tragedia de Venezuela ha golpeado a celebridades de todo el mundo, especialmente, a las de origen latino. Ese es el caso de Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina, quien hizo una conmovedora revelación.

El cantante y actor contó que ha perdido familiares tras los sendos terremotos y varios de sus amigos también han quedado sin hogar.

El venezolano Gabriel Coronel ha sufrido de cerca el desastre causado por los terremotos. (Foto: AFP)

Aunque actualmente vive en Miami, Coronel no deja de pensar en su natal Venezuela y ha buscado recolectar ayudas para contribuir en medio de la compleja situación que padece el país sudamericano, vecino de Colombia.

Gabriel está casado con Daniela Ospina y tienen un hijo en común, Lorenzo. Además, conviven con Salomé, la hija mayor de la empresaria, fruto de una relación anterior con James Rodríguez.