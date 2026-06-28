En las últimas horas, los hinchas del fútbol colombiano han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras el reciente partido entre la Selección Colombia y Portugal, quedando empatados 0-0.

Por su parte, una de las actrices colombianas que más comentarios ha generado en sus redes sociales es Lina Tejeiro quien está en el Mundial 2026 apoyando a la tricolor y compartió su reacción tras el reciente empate del equipo.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Lina Tejeiro en medio del partido de Colombia y Portugal?

Cabe destacar que Lina Tejeiro suele compartir varios detalles de lo que hace en su vida cotidiana, en especial por el importante momento por el que está atravesando, no solo porque será madre, sino también por estar apoyando a la Selección Colombia en los partidos del Mundial.

Lina Tejeiro ha acaparado la atención en el Mundial 2026. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Lina compartió la que sería su reacción tras el reciente partido que se llevó a cabo entre la Selección Colombia y Portugal en el que ambos equipos clasificaron a 16avos y quedaron en empate:

“Hay experiencias que uno sabe que jamás va a olvidar y esta es una de ellas. Vivir un Mundial ya era un privilegio. Hacerlo mientras llevo a Gael conmigo lo convirtió en un recuerdo para toda la vida. He disfrutado cada estadio, cada ciudad, cada emoción y cada paso de esta aventura”, añadió Lina Tejeiro.

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Esto compartió Lina Tejeiro recientemente en el Mundial 2026. | Foto: Canal RCN

En medio de estas palabras de Lina Tejeiro los internautas han generado todo tipo de comentarios en las distintas plataformas digitales al ver que a la actriz ha disfrutado todos los partidos de la tricolor y, también, por su gusto con el fútbol.

¿Cuál es el siguiente partido que tendrá Colombia en los 16avos de final?

Cabe destacar que la Selección Colombia ha tenido un gran desempeño en los distintos partidos que se han llevado a cabo en el Mundial 2026, aunque por el momento, no ha perdido ningún partido, se espera que siga obtenido buenos resultados.

Tras el reciente empate que tuvo la tricolor con Portugal y sumar un total de 7 puntos, su próximo rival será contra Ghana.

Con base en esto, los expertos del fútbol y los hinchas han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales acerca de cómo serían los resultados del equipo en el próximo partido.

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