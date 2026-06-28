Alexa Torrex hizo una coreografía con Nicolás Arrieta y aprovechó para dejarle un claro mensaje

Nicolás Arrieta hace parte del viaje en yate que organizó Alexa Torrex con los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia. Los creadores de contenido se han mostrado muy cercanos en medio de su viaje por el mar.

¿Cuál fue el video que compartieron en redes sociales Nicolás Arrieta y Alexa Torrex?

Recientemente, Nicolás y Alexa compartieron un video que reafirma su amistad y evidencia la gran complicidad que existe entre ambos. En él, hacen una coreografía, aunque la cucuteña aprovechó la publicación para dejarle un contundente mensaje a Arrieta.

“Debiste quedarte conmigo hasta el final @nicolasarrieta”, escribió Alexa junto al video en el que destaca que la amistad entre hombres y mujeres sí puede funcionar.

El influenciador reaccionó a esa publicación y escribió “Love you!!” en la caja de comentarios.



La publicación se llenó con muchos comentarios de respaldo para la pareja y varios se alegraron de que esta amistad haya trascendido más allá de La casa de los famosos.

“Me encantan, son unos loquillos”, “quería que @nicolasarrieta llegara a la final”, “las energías no mienten”, “bellos”, “Alexa, te apoyé por Nico”.

¿Cómo fue la participación de Nicolás Arrieta y Alexa Torrex en La casa de los famosos?

La participación de Alexa Torrex y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia fue totalmente opuesta. La cucuteña pudo meterse en el Top 10 y estuvo cerca de la gran final, mientras que Arrieta fue de los primeros eliminados, causando gran sorpresa entre sus seguidores y demás internautas.

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Además, ocuparon habitaciones distintas y en varias competencias fueron rivales, lo que no significó que su amistad creciera y se fortaleciera.

Alexa Torrex no pudo llegar a la final de La casa de los famosos, pero fue jefe de campaña de Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Al final, Nicolás se convirtió en jefe de campaña de Valentino Lázaro y Alexa de Alejandro Estrada, protagonizaron distintos momentos en la parte final del reality. Alejandro fue el que se llevó el triunfo, superando en la final a Juanda Caribe, Tebi Bernal y, justamente, Valentino.

Al paseo de reencuentro asistieron Beba de la Cruz, Maiker Smith, Nicolás Arrieta, Lady Noriega, Sofía Jaramillo, Valentino Lázaro, Renzo Meneses y, por supuesto, Alexa Torrex. Los famosos se mostraron felices bailando y compartiendo.

¿Alexa Torrex y Renzo Meneses tienen un 'shippeo'?

El nombre de Renzo ha sido muy mencionado en redes sociales en los últimos días. Los exparticipantes fueron captados en medio de una conversación muy cercana.

El hecho ocurrió en medio del viaje en yate; allí, Alexa no deja de sonreír mientras intercambia palabras con Renzo. La situación fue grabada por Valentino y varios empezaron a preguntarse si algo llegó a existir entre ellos en La casa de los famosos.

Renzo Meneses y Alexa Torrex fueron captados conversando muy cercanos. Fotos: RCN

Renzo Meneses tuvo un ‘shippeo’ con Mariana Zapata y un corto noviazgo con Marilyn Patiño; mientras que Alexa rompió el compromiso que tenía afuera con Jhorman Toloza y se dejó llevar por sus sentimientos hacia Tebi Bernal.

Al terminar la competencia, Alexa llegó a pensar que tendría una relación formal con Tebi, pero, al parecer, las intenciones de él eran muy diferentes. Su verdadera intención sería retomar su relación con Alejandra Salguero y en eso estaría actualmente.

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Alexa ya dejó claro que su idilio con Tebi llegó a su final y ya no espera nada de él, por lo que ahora estará enfocada en sus proyectos profesionales.