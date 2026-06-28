En las últimas horas, el nombre de Dávinson Sánchez se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas tras el gol que fue anulado por el VAR durante el partido de Colombia y Portugal.

Cuando finalizó el partido se obtuvo un puntaje de 0-0 en el que el nombre de Dávinson Sánchez generó una ola de comentarios por parte de los internautas, en especial por reaparecer en las últimas horas tras el reciente partido en medio de una publicación que hizo su esposa Daniela Reina.

¿Cuál fue el comentario con el que reapareció Dávinson Sánchez tras su gol anulado con Portugal?

En las últimas horas, Daniela Reina, esposa de Dávinson Sánchez compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 50 mil seguidores, una publicación posterior al partido entre Colombia y Portugal.

¿Qué dijo recientemente Dávinson Sánchez? | AFP: Luis Acosta

Aunque Daniela no compartió ninguna palabra en la descripción de la publicación, se evidencia que Dávinson Sánchez reapareció en las redes, haciéndole un comentario a su pareja tras acompañarlo en el reciente partido que tuvo la tricolor con Portugal y expresó las siguientes palabras:

“Mami”, añadió Dávinson Sánchez en la descripción de la reciente publicación que compartió su esposa.

Con base en estas palabras, una gran variedad de internautas generó todo tipo de comentarios en las redes sociales acerca del pronunciamiento que hizo Dávinson.

Aunque por el momento el futbolista colombiano no se ha pronunciado tras el reciente encuentro que tuvo ante la Selección de Portugal, se evidencia que está atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida, en especial, por ser convocado en la lineación de jugadores colombianos en el Mundial 2026.

¿Cuál fue el gol que anularon de Dávinson Sánchez en el partido con Portugal?

Así fue el gol anulado de Colombia con Portugal. | AFP: Ulises Ruíz

Sin duda, uno de los momentos que más comentarios generó por parte de los hinchas del fútbol fue cuando el VAR le anuló el gol a Dávinson Sánchez al ser fuera de lugar el gol por menos de medio pie.

Por su parte, el próximo rival que tendrá la Selección Colombia será contra Ghana tras el inicio de los 16avos de final en el Mundial 2026.

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