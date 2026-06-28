Portugal no pudo vencer a Colombia y se quedó sin la posibilidad de terminar primera de su grupo en la Copa del Mundo. El poderío de Cristiano Ronaldo no logró imponerse ante el talento de los jugadores de la tricolor.

El delantero luso, que juega su sexto mundial con su selección, fue titular en el Hard Rock Stadium de Miami y, sin embargo, no pudo vencer la resistencia del equipo nacional.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo en redes sociales tras el empate entre Colombia y Portugal?

Tras la igualdad, Portugal terminó segundo de su zona y deberá enfrentar en dieciseisavos de final a Croacia. Colombia, por su parte, se medirá ante Ghana.

CR7 reaccionó en sus redes sociales al empate contra Colombia y dejó un mensaje de motivación a pesar de que el resultado no fue el más deseado para él.

‘El Bicho’, como popularmente se le conoce en el mundo del fútbol, compartió seis fotografías y escribió un corto, pero muy contundente mensaje: “Seguimos juntos”.

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Este será el último Mundial de Cristiano Ronaldo que, por ahora, no ha podido saborear las mieles del triunfo con su selección. Lo más lejos que ha llegado fue en 2006 cuando el cuadro europeo llegó hasta las semifinales, pero allí fue eliminado por Francia.

Por ende, 2026 es la gran esperanza que tiene CR7 de levantar con Portugal el trofeo más importante del mundo a nivel de selecciones. Ya logró sumar a sus vitrinas la Eurocopa y la UEFA Nations League, pero este certamen es una deuda pendiente.

¿Cómo fue el reencuentro entre Cristiano Ronaldo y James Rodríguez en el Mundial de Fútbol?

Cristiano Ronaldo protagonizó un llamativo reencuentro con James Rodríguez en el partido de Colombia contra Portugal. Cabe recordar que ambos fueron compañeros en Real Madrid.

Ronaldo y James se saludaron segundos antes de saltar al gramado del Hard Rock Stadium y posteriormente conversaron en el entretiempo. Los jugadores conversaron y se abrazaron, evidenciando la amistad que queda de su paso por el equipo ‘merengue’.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo intercambiaron abrazos en su reencuentro. Fotos: AFP - Patricia de Melo Moreira

¿Quién es la pareja del jugador portugués Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo recibió el apoyo de su familia en el partido frente a Colombia. Georgina Rodríguez, pareja del jugador, estuvo en el palco del estadio y desde allí le envió buena energía al atacante luso.

Georgina ha acompañado incondicionalmente al jugador en su participación mundialista. La española de raíces argentinas se ha robado el foco en más de una ocasión por su belleza y gran porte.

Georgina Rodríguez ha acompañado a Cristiano Ronaldo en su participación en el Mundial. (Fotos: AFP)

Recientemente, fue compartida en redes una imagen que muestra a la modelo muy cariñosa con Ronaldo.

Las celebridades han formado una gran unión y su familia está totalmente consolidada; la pareja tiene cinco hijos, dos de ellos fruto de su relación amorosa que ya completa 10 años.

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Portugal sigue en carrera en la Copa del Mundo y su siguiente escalón para avanzar de ronda será la selección de Croacia, liderada por Luka Modric.