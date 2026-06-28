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José Rodríguez recogió a su pareja en taxi y las redes no lo perdonaron ¡Video!

Una publicación en la que José Rodríguez recoge a su pareja en taxi desató muchos comentarios en redes sociales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
José Rodríguez fue cuestionado por recoger a su pareja en taxi.
José Rodríguez quiso tener un gran detalle con su novia, pero terminó siendo criticado. Foto: RCN

José Rodríguez protagonizó un llamativo momento en redes sociales. El exparticipante de La casa de los famosos Colombia sorprendió a su pareja con un espectacular regalo.

¿Por qué criticaron a José Rodríguez tras compartir un video con su novia?

El deportista compartió en redes el momento en que espera a su pareja con un gran ramo de flores y la saluda amorosamente.

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La mujer, al ver a José, se pone feliz y reacciona diciendo “¡mi novio!”. Además, la grabación deja ver el momento en que se besan, confirmando que su relación atraviesa por su mejor momento.

José Rodríguez hizo contundente confesión sobre la infidelidad: ¿desempolvó cosas del pasado?
José Rodríguez compartió en redes el momento en que recibe con un ramo de flores a su pareja. | Foto: Canal RCN

El detalle que le obsequió José a su pareja no fue lo único que llamó la atención. Varios no tardaron en hacer eco sobre el hecho de que Rodríguez haya recogido a su pareja en taxi.


Una publicación hecha en redes se llenó con comentarios sobre esa situación y hasta lanzaron cuestionamientos hacia él.

“Ay no en taxi”, “pero recogerla en taxi muy duro”, “la flores son 50 y 50 a el taxi también”, “hay amor te llevo flores para que me grabes y hágase sorprendida”, “llegando en taxi.. 0.0 jajajajja sigue siendo el del 50/50”, “El 50/50”.

Los internautas hicieron clara referencia a un hecho que marcó la anterior relación de José Rodríguez y por el que habría terminado con Yaya Muñoz. Otros, además, aunque la escena fue muy romántica, lanzaron varias dudas sobre esta relación.

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Tras su historia con Yaya, José Rodríguez decidió darse una nueva oportunidad en el amor. El deportista fue el encargado de confirmar el noviazgo luego de varias especulaciones que rondaron las redes.

Todo comenzó cuando Rodríguez fue captado conversando muy romántico con una misteriosa mujer; posteriormente, reaccionó a esa situación y afirmó que, al estar soltero, tenía derecho a estar con otras mujeres.

¿Le recordaron a José Rodríguez su historia con Yaya Muñoz tras compartir romántico video con su novia?

Cuando confirmó esa nueva relación, José llamó la atención de las redes, dado que hubo un anillo de por medio, desatando muchas especulaciones.

Al tiempo, Yaya Muñoz, su exnovia, hizo una publicación en redes y varios se preguntaron si se refería al nuevo idilio del caleño.

José Rodríguez fue el que decidió terminar con Yaya Muñoz.
José Rodríguez sigue siendo recordado por su romance con Yaya Muñoz. Foto: RCN

Se trata de un video, en cuyas imágenes aparece Yaya en el puesto delantero de una camioneta mientras Karina García y Kris R se muestran muy cercanos en la parte trasera. Con humor, la creadora de contenido dejó claro que su situación sentimental era la de una mujer “violinista” y sola.

Yaya Muñoz y José Rodríguez rompieron una relación que había nacido en La casa de los famosos Colombia. Todo llegó a su final y, aunque se especuló sobre una reconciliación, finalmente ambos decidieron cerrar este capítulo.

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Posteriormente, Yaya habló de infidelidad y varios se preguntaron si hacía referencia a José, además, se presume que hubo desacuerdos en ambos por los gastos y la distribución económica que debían tener como pareja.

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